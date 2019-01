Pomeriggio Cinque, la figlia 12enne di Maria Monsé svela: "Ho girato un corto in veste di attrice insieme a mia madre"

Maria Monsè, opinionista dei salotti di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, è tornata a far parlare di sé non più per gli accesi diverbi con la marchesa – per riconoscimento personale – Daniela Del Secco d’Aragona, bensì per le sue recenti dichiarazioni nel corso dell’ultima puntata del celebre talk show pomeridiano di Canale 5, dove è stata ospite martedì 15 gennaio insieme alla figlia Perla Maria.

Già negli scorsi mesi, la dodicenne ha fatto parlare di sé per la sua loquacità, presa di posizione e per quei suoi modi da adulta, chee a detta di tanti sono molto simili a quelli della mamma. La piccola, infatti, ha più volte preso le difese della mamma in occasione della sua partecipazione al reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3”, specialmente contro il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Maria Monsè e Perla Maria a Pomeriggio Cinque: è bagarre in studio

A tenere banco a “Pomeriggio Cinque” è ancora una volta Perla Maria, la figlia dodicenne di Maria Monsé, che non ha mai fatto mistero di avere delle aspirazioni e passioni legate al mondo dello spettacolo. Ma non tutti sono concordi con questo tipo di atteggiamento, infatti anche gli ospiti in studio, tra cui Salvo Veneziano, Serena Garitta, Maria Teresa Ruta, Veronica Satti e Cecchi Paone, hanno manifestato i propri dubbi, se non addirittura delle aspre critiche per certi atteggiamenti.

In tal senso Salvo Veneziano avrebbe affermato: “Stai trasmettendo i sogni a tua figlia” – parole a cui Perla Maria avrebbe replicato – “Sono i miei sogni“- Quindi la dodicenne si è poi rivolta alla Ruta dicendole – “ho letto un’intervista in cui dici che hai lasciato tua figlia a 17 anni e vuoi dare insegnamenti a mia madre“.

Anche Veronica Satti ha sottolineato il fatto che non sia carino che una bambina metta in riga degli adulti, parole che hanno indotto la piccola a spolerare ciò che fino ad oggi era stato tenuto celato, ovvero: “Ho girato un corto in veste di attrice insieme a mia madre“. Inutile dire che le parole della piccola hanno scatenato una bufera mediatica sul web, dove piovono commenti non proprio belli nei confronti di Perla Maria.