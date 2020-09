Pomeriggio Cinque, la D’Urso sapeva: "Una persona famosa mi aveva parlato della setta"

Nel corso di Pomeriggio Cinque, il talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, si è parlato dell’argomento più inquietante emerso in questa edizione del Grande Fratello Vip, ovvero la ‘setta’ (i giornali e le testate web l’hanno chiamata così) di cui Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno ammesso di aver fatto parte quando recitavano insieme ed erano fidanzati.

Si trattava di una sorta di associazione dedida alla manipolazione psicologica e alle minacce più o meno velate, che stando a quanto raccontato dai due attori faceva capo a una persona potente ma molto malvagia: l’hanno soprannominata Lucifero, in quanto incarnazione del male supremo. I due attori, che sono stati fidanzati per un’anno circa, confrontandosi hanno capito che è stato proprio questo personaggio a farli lasciare, mentendo e mettendoli l’una contro l’altro.

Entrambi erano succubi, ma se Massimiliano ne è uscito prima, trovando rifugio nella psicanalisi e nel buddismo, Adua c’è rimasta ancora a lungo, ammalandosi di anoressia e rischiando di morire. La setta operava dietro le quinte del mondo dello spettacolo, o meglio di quello delle fiction che per parecchi anni venivano acquistate e trasmesse da Mediaset (che tuttavia non c’entrava nulla con la società che le produceva, né con gli autori).

Il racconto agghiacciante di Massimiliano e Adua è stato inaspettatamente confermato da Barbara D’Urso. La conduttrice, visibilmente turbata, ha confessato a Pomeriggio Cinque: “C’è un’altra persona, di cui non dirò mai il nome neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa, identica. Mi ha raccontato che era una situazione molo particolare”. La d’Urso, che ha usato anche lei il termine ‘setta’, sottolineando come fosse stato utilizzato in primis dai giornali, ha dichiarato anche che il suo informatore è una persona molto famosa.

Dopo aver affermato che, se lo vorranno, saranno gli stessi protagonisti delle vicende a parlare e a denunciare, la popolare conduttrice ha rivelato un ultimo inquietante dettaglio: nelle vicende raccontate da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono coinvolti diversi personaggi del mondo dello spettacolo.