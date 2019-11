Pomeriggio Cinque: Kikò Nalli smentisce il tradimento di Ambra Lombardo, ma l’ex di Gaetano Arena conferma questo scoop

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’aggressione fatta da Gaetano Arena, ex concorrente del “Grande Fratello 16”, ad un paparazzo. Interpellato su questo argomento da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”, ha affermato di aver semplicemente reagito alle parole offensive dette dal giornalista che, secondo la sua versione dei fatti, lo inseguiva già da due settimane.

Secondo il giornalista Alan Fiordelmondo a fare clamore era la ragazza che stava insieme al gieffino. Dopo vari tira e molla, si viene a scoprire che Gaetano Arena avrebbe reagito in maniera violenta perché si trovava in atteggiamenti intimi con Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli.

Kikò Nalli chiarisce la situazione con Ambra Lombardo

L’ex compagno di Tina Cipollari, sul proprio profilo Instagram, aveva già smentito questa notizia, dichiarando che si trattava di un gossip senza fondamento. Nella giornata dell’11 novembre interviene anche a “Pomeriggio Cinque”, in cui ribadisce nuovamente la sua posizione.

Kikò Nalli rivela di essere tranquillo su questa vicenda: “Stiamo parlando di bolle di sapone. Le foto appena mostrate sono vecchio. Questa estate infatti stava con me”. Alan Fiordelmondo, presente anche lui negli studi di Canale 5, continua a rincarare la dose aggiungendo che mercoledì vedrà delle nuove foto tra Gaetano e Ambra.

Queste dichiarazioni vengono appoggiate anche da Alex Fiumara: “Kikò veramente a me dispiace, perché ti vedo convolto ma devo dare ragione a Fiordelmondo, ma non perché è un mio collega”. L’hair stylist, oltre a non credere a queste dichiarazioni, prende pure le difese di Gaetano, poiché appena va a Milano si ritrovano a mangiare insieme, e si sentono spesso al telefono.

Successivamente negli studi di “Pomeriggio Cinque” le dichiarazioni di Giulia Napolitano, dove conferma l’ipotesi rilasciata dai due giornalisti: “È tutto vero: io sono stata tradita da Gaetano Arena con Ambra Lombardo. Ho chiesto ad Alex, che conoscevo da tempo, di aiutarmi a capire se il mio fidanzato si vedesse con un’altra donna, non so perché ma avevo questo sospetto. In tre giorni Alex ha scoperto la verità”.