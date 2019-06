Pomeriggio Cinque, Kikò Nalli si difende e dichiara: "Io non ho usato i miei figli"

Kikò Nalli è stato sicuramente uno dei protagonisti principali di questa sedicesima edizione del “Grande Fratello” e, dopo la sua uscita avvenuta lunedì 3 giugno ha potuto riabbracciare Ambra Lombardo con la quale aveva avuto una sintonia alquanto particolare all’interno della casa di Cinecittà.

I due sono stati ospiti nel salotto di Barbara D’Urso nella puntata di “Pomeriggio Cinque” di giovedì 6 giugno dove l’hairstylist, dopo aver parlato della sua avventura nella casa più spiata d’Italia e del suo amore sbocciato con la professoressa Ambra, ha puntualizzato una cosa molto importante sui suoi tre figli.

“Io non ho usato i miei figli……Perchè ho letto delle cose sul web che non mi sono affatto piaciute…Chi conosce Kikò su 100 frasi 99 sono dedicate ai miei figli…Volevo dire questa cosa…” ha infatti chiosato Nalli. La stessa Carmelita ha voluto appoggiare le parole di Kikò asserendo che la produzione del Grande Fratello lo ha informato nel momento in cui Francesco si era esposto su Instagram.

A tal proposito, l’hairstylist, sempre a “Pomeriggio Cinque” ha tirato in ballo il post polemico scritto da suo figlio inerente il suo nuovo rapporto con Ambra dichiarando: “Vuoi sapere perchè l’ha fatto? Mi ha detto che con quel post è riuscito a guadagnare 40.000 follower su instagram in un solo colpo…Gli ho detto guarda che con quel post mi hai fatto andare la testa come un matto…E lui mi ha fatto ma che mi frega a me di te…”, lasciando tutti basiti e senza parole.

Ora Kikò è pronto a dedicarsi completamente ad Ambra e al nuovo rapporto d’amore nato proprio con lei. Nalli ha svelato però che prima di fare dei passi che possono essere importanti o meno deve valutare la persona e quando capirà i suoi sentimenti si aprirà al mondo anche se può già asserire apertamente di essere molto preso da Ambra Lombardo.