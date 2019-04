Pomeriggio Cinque, Kikò Nalli risponde alle novità in merito al suo ruolo da tronista a Uomini e Donne

Barbara D’Urso durante la seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda venerdì 30 marzo 2019 ha voluto intervistare personalmente l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, chiedendo spiegazioni in merito ad alcune indiscrezioni rilasciate dal settimanale Vero. Dopo che l’hairstylist si è impegnato a parlare di bellezza e chirurgia estetica in generale è stato in parte, redarguito, dalla padrona di casa che ha chiesto al diretto interessato di commentare la notizia diffusa nelle scorse settimane.

Secondo la copertina del settimanale Vero, infatti, sembra proprio che Kikò Nalli potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne ma ciò che è ancora più assurdo è che è stata tirata in ballo anche Gemma Galgani ovvero l’acerrima nemica della sua ex moglie. Nalli, divertito da tale gossip, è scoppiato immediatamente in una fragorosa risata e ancor di più quando la D’Urso ha letto parte dell’intestazione della rivista.

“Chicco Nalli si prepara a salire sul trono. Gemma è pronta a corteggiarlo sotto agli occhi di Tina” ha letto infatti Carmelita mentre Kikò ha voluto smentire il tutto dichiarando apertamente “Questa non l’avevo vista, te lo giuro. Ma a 48 anni dove vado?” svelando però che sarebbe stato molto divertente poter corteggiare Gemma Galgani sotto gli occhi di Tina Cipollari.

Nalli ha voluto ancora spiegare assolutamente una volta per tutte che il gossip riportato nella rivista Vero non rispecchiava affatto la realtà “Assolutamente no. Ci sono giornalisti che giocano su queste cose. Mi hanno fatto una domanda ‘Se Maria ti chiama…’ e io ho risposto come si può dire di no a Maria” ha infatti chiosato Kikò.

Per il momento dunque, le affezionate all’hairstylist non lo vedranno come tronista di Uomini e Donne nel programma di Queen Mary ma nulla è perduto e non è detto che magari, in un prossimo futuro, Kikò non decida magari di decidere di farsi corteggiare magari davanti alla sua ex moglie Tina che in questo momento sta vivendo la sua nuova storia d’amore con lo chef Vincenzo Ferrara.