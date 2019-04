Pomeriggio Cinque, Karina Cascella non apprezza l’esposizione mediatica della Perrotta: "Spettacolarizzi la gravidanza"

Sembra proprio che per Karina Cascella e Rosa Perrotta sia impossibile trovare un punto di incontro. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso, le due donne hanno avuto modo di scontarsi di nuovo, questa volta al centro delle polemiche è stata messa la gravidanza della Perrotta.

Rosa e Pietro Tartaglione di recente sono volati in Egitto e lì l’ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto immortale la sua panciona, orgogliosa – come lei stessa ha dichiarato – di essere incinta. Sui social, come già successo ad altre donne dello spettacolo prima di lei, è scoppiata la polemica: in molti hanno giudicato troppo eccessivo questo voler mettere in bella mostra le rotondità della gravidanza.

Karina Kascella contro Rosa Perrotta

In studio dalla D’Urso molti opinionisti si sono schierati dalla parte della Perrotta, asserendo che non c’è nulla di male se la ragazza vuole mostrare questo aspetto della sua vita privata. Non è dello stesso parere Karina Kascella che azzarda un paragone con un ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Tu (riferendosi alla Perrotto, ndr), spettacolarizzi la tua gravidanza, come Paolo Brosio ha spettacolarizzato la sua fede“.

Interviene la padrona di casa in difesa di Rosa e afferma che anche lei, di solito reticente a mostrarsi nei vari scatti con familiari, sarebbe invece ben felice di immortalare la sua panciona e condividerla con il mondo, se fosse incinta. Ma poi si passa su un altro piano: la volgarità.

Anche Lory del Santo dice la sua

Infatti, su Instagram molti followers sostengono che le foto della Perrotta siano state fatte in pose poco eleganti, sfiorando la volgarità. A tal proposito la D’Urso manda ne pesca una e la manda in onda: in questa immagine si vede la Perrotta immersa nelle acque di un mare cristallino, in ginocchio con le gambe aperte e con un bikini che riesce a stento a contenere le sue generose forme.

A questo punto la Kascella avanza l’ipotesi che alcuni utenti possano aver considerato la posa volgare e anche Lory Del Santo, presente in studio, afferma che in effetti Rosa poteva scegliere un costume più “contenitivo” per non far risaltare ancora di più la sua procacità. La Perrotta si difende con un caustico: “La malizia sta negli occhi di chi guarda“.