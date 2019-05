Pomeriggio Cinque, Ivana Icardi del Grande Fratello 16 annuncia il ritorno con Luis Fabián Galesio

L’esperienza di Ivana Icardi nella Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, non è durata tantissimo. Tuttavia, la sorella dell’attaccante Mauro, ha vissuto una breve storia d’amore con Gianmarco Onestini, arrivando addirittura a lasciare il suo fidanzato Luis Fabián Galesio.

Le cose però sono cambiate quando Ivana Icardi è entrata come ospite nella Casa per Gianmarco Onestini per rivelare di aver lasciato Luis Fabián Galesio e voler intraprendere una conoscenza con lui, ma il fratello di Luca Onestini ha rivelato, in un confessionale, di non credere alle parole di Ivana, rifiutando un’eventuale conoscenza.

Il ritorno di fiamma

Da questo momento in poi Ivana Icardi non ha vissuto un periodo facile, decidendo di restare per un po’ lontana dai riflettori televisivi con lo scopo di riordinare le sue idee. Dopo alcune settimane, ritornata negli studi di “Pomeriggio Cinque“, condotto sempre da Barbara D’Urso e rivela di essere ritornata nuovamente con il suo ex Luis Fabián Galesio.

Queste sono le parole di Ivana Icardi riportate dal sito “IsaeChia“: “Siamo tornati insieme. Io sono più a posto con la testa. Lui è un bravissimo ragazzo, io gli ho chiesto tre mila volte scusa per quello che mi è successo. Io sono stata un attimino confusa, però io gli ho parlato e gli ho detto: “Tu hai fatto il Grande Fratello, sai cosa si prova là dentro e sai qual è la realtà, se vedi una persona h24 ti puoi condizionare'”.

Ad alcuni le dichiarazioni di Ivana Icardi non convincono. Per esempio uno degli opinionisti di “Pomeriggio Cinque“, Roger Garth, le ha chiesto cosa avrebbe fatto se Gianmarco Onestini le avrebbe detto di “sì”: la sorella di “Maurito” tuttavia dichiara che non sarebbe successo proprio nulla.