Pomeriggio Cinque, indiscrezioni shock su Tambellini: si rifiuterebbe di restituire le chiavi di casa della De André

Nel corso della puntata di martedì 21 maggio di “Pomeriggio Cinque” si è tornati a parlare di Francesca De André, concorrente della sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello“, che ha vissuto delle forti emozioni durante l’ultima diretta del popolare format televisivo, apprendendo del tradimento da parte del fidanzato Giorgio Tambellini.

A pochi giorni dall’ormai plateale quanto incredibile rottura – Giorgio ha annunciato di aver chiuso con la De André attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram – sono stati svelati nel salotto di Barbara D’Urso degli incredibili quanto sconcertanti retroscena, nuovi tasselli di una vicenda che sta appassionando sempre più il gossip nazionale ed il grande pubblico televisivo.

Rivelazioni shock su Tambellini

Dopo le immagini mostrate al Grande Fratello, Francesca ha dovuto, suo malgrado, accettare il tradimento del fidanzato con una avvenente mora; la nipote del celebre cantautore Fabrizio De André non ha preso bene la notizia, subendo nelle ore successive un vero e proprio crollo nervoso.

Neanche una setitmana prima, Tambellini era entrato nella casa di Cinecittà per rassicurare Francesca su un’altro presunto tradimento con un’altra donna, invocando a gran voce la sua innocenza. Se in quella occasione Francesca non ha potuto che credere al fidanzato, stavolta, dopo lo scoop di Oggi, per la gieffina non ci sono più dubbi sul dafarsi: Giorgio deve uscire dalla sua vita, ma soprattutto dalla sua casa.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, l’opinionista Roger Garth avrebbe sganciato un’altra indiscrezione bomba, cioè quella Tambellini sarebbe sparito, rifiutandosi di rispondere alla sorella di Francesca, Fabrizia, e di restituire le chiavi della casa. In attesa di un chiarimento, sembra che la De André abbia provveduto al cambio della serratura della casa di Francesca, così da impedire a Giorgio di farvi rientro. Cosa succederà ora a Tambellini? Tornerà nuovamente nel salotto della D’Urso per chiarire la sua posizione o si eclisserà per sempre?