Pomeriggio Cinque, incidente durante la puntata per l’ospite in studio: "La poltrona è bagnata"

C’è sempre modo di parlare del famoso salotto Mediaset; infatti il programma condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”, riesce sempre a creare quella notizia in grado di incuriosire il pubblico, ed anche i lettori di gossip. Il programma, infatti, ad ogni puntata appare essere una vera fonte di novità, grazie anche agli ospiti, a volte molto particolari, e alla professionalità della padrona di casa Barbara D’Urso.

Solo di recente infatti Barbara ha dato notizia di sé per una diatriba sviluppatasi con Luxuria e Sgarbi, conclusasi in seguito nel migliore dei modi, dove Barbara ha dovuto chiedere scusa all’ex parlamentare per cercare di ripianare le divergenze nate dalla discussione con Sgarbi. Anche questa volta c’è una notizia che riguarda un inconveniente, nato durante lo svolgersi della puntata.

Pare che in studio vi fosse come ospite l’ex partecipante del “Grande fratello”, Guendalina Canessa, la quale durante la sua intervista in studio, comincia a provare un senso di disagio e imbarazzo. Ovviamente l’atteggiamento strano da parte della Canessa ha incuriosita Barbara D’Urso, così Guendalina si è piegata su un lato della poltrona dalle risate.

A questo punto la D’Urso ha chiesto alla ragazza, in maniera del tutto ironica e scherzosa: “Che succede? Ti sei fatta uno spritzzettino anche tu?“, ovviamente tutto il pubblico ha seguito il siparietto comico, e tutti hanno riso a quella scena; la Canessa a tale affermazione spiega il motivo della sua risata, affermando: “La mia poltrona è bagnata, ho sudato… Non succede anche a te in quei periodi?“

La D’Urso a questo punto appare molto in imbarazzo ma per fortuna ha saputo gestire molto bene la cosa, virando il tutto sul lato comico della questione, affermando infatti, ai fini di stemperare un eventuale situazione ancor più imbarazzante: “No, non mi succede, togliete gli spritz dai miei backstage“, il tutto si è concluso in poco tempo e la trasmissione è andata avanti nel migliore dei modi.