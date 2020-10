Pomeriggio Cinque, il nuovo concorrente gay del "Grande Fratello Vip" potrebbe essere Claudio Sona

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, il rotocalco condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, si è parlato nuovamente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo.

Il giornalista Alan Fiordelmondo, anticipando di un po’ le dichiarazioni del settimanale “Chi” rilasciate in una diretta Instagram, ha annunciato l’ingresso di un nuovo concorrente gay. Come poi svelato dallo stesso Signorini, questo nuovo concorrente viene fatto entrare dopo lo sfogo di Tommaso Zorzi che vorrebbe negli studi di Cinecittà un ragazzo omosessuale per avere un po’ di compagnia.

L’indiscrezione su Claudio Sona

Come riportato dal sito “Trendit” Alan, durante una chiacchierata con Barbara D’Urso, ha svelato: “Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia; è un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario”.

Gli indizi svelati dal giornalista Alan Fiordelmondo sembrano portare a Claudio Sona. Infatti il ragazzo e Tommaso Zorzi hanno passato l’estate insieme in Sicilia e durante il 2019 hanno postato una fotografia mentre, sempre sulle spiagge dell’isola, partecipavano a “Influencer Express”. Sona sta vivendo una storia d’amore con Nicholas Cornia, smentendo quindi le dichiarazioni di Signorini che ha anticipato una possibile conoscenza tra lui e Zorzi.

Claudio Sona per chi non lo conoscesse è stato il primo tronista omosessuale di “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo un po’ di tempo sceglie di uscire dalla trasmissione insieme a Mario Serpa, ma la loro relazione finisce soprattutto a causa di Juan Fran Sierra.