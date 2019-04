Pomeriggio Cinque, il Ken Italiano: "Michael Terlizzi gay? Roger Garth lo sa"

Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di Michael Terlizzi e del suo orientamento sessuale; in particolare, durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello, ci ha pensato Cristian Imparato nel corso di una conversazione con il figlio dell’ex pugile, ad insinuare dei dubbi che stanno facendo vacillare non poco il modello.

Tali affermazioni hanno insinuato in Michael emozioni contrastanti poichè non vuole che i genitori guardandolo da casa vengano feriti in alcun modo nonostante lui continui a dichiarasi eterosessuale; il ragazzo confessa che il fatto di non aver mai avuto una relazione stabile con una donna non significa che lui sia gay.

Nel frattempo, durante una puntata di Pomeriggio 5, ha voluto dire la sua anche Angelo Sanzio, il cosidetto “Ken Italiano” a causa dei suoi molteplici interventi chirurgici per assomigliare alla bambola più famosa al Mondo.

Il Ken umano ha precisato che Roger Garth, opinionista fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso, potrebbe essere a conoscenza della verità circa l’orientamento sessuale di Michael Terlizzi. A tal proposito, Angelo ha spiegato che un anno fa Michal e Roger si frequentavano anche se tuttavia lui non è a conoscenza del reale rapporto che avessero instaurato. Continuando ha dichiarato che i due postavano foto insieme su Instagram e che solo lui quindi può sapere se il Terlizzi è gay o meno.

A questo punto anche la conduttrice ha voluto dire la sua opinione circa questi dubbi che stanno circolando nelle ultime ore, e, a tal proposito, ha confessato che secondo lei Cristian si stia sbagliando su Michael e che loro non stanno facendo assolutamente “la caccia al gay” e poi anche se fosse vero, secondo la D’Urso uno deve sentirsi libero di dirlo quando e come vuole e non essere continuamente tampinato come sta facendo il cantante di Io Canto nei confronti del Terlizzi.