Pomeriggio Cinque, Iconize avrebbe finto l’aggressione omofoba. Barbara D’Urso non ci sta: "Ho i brividi!"

Il giovane influencer Marco Ferrero, conosciuto sul web con lo username di “Iconize“, alcuni mesi fa ha dichiarato sul web di essere stato vittima di un’aggressione omofoba. Per provare queste sue parole pubblica alcuni scatti e video sul suo profilo Instagram, dove mostra ai suoi numerosi seguaci le ferite riportate in seguito a questo scontro.

Ecco il racconto rilasciato dalla giovane star del web su questa presunta aggressione: “Ieri sera sono uscito col mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l’avevo e quindi ho detto di no. Uno di loro tre mi ha urlato ‘frocio’, io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono e uno si è girato e mi ha tirato un pugno”.

Soleil Sorgè svela la verità sull’aggressione di Iconize

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” si è ritornato a parlare di Marco Ferrero e dell’aggresione omofoba. Tra gli ospiti presenti nel rotocalco di Canale 5 c’è anche Soleil Sorgè, conosciuta come l’ex fidanzata di Luca Onestini e concorrente de “L’Isola dei Famosi“.

L’italoamericana si scaglia duramente nei confronti di “Iconize”, svelando che la sua aggressione sarebbe stata totalmente inventata per attirare l’attenzione sui social network. Soleil svela che Marco Ferrero, per rendere più credibile questa messinscena, si sarebbe ferito colpendosi fortemente con un surgelato.

Barbara D’Urso si scaglia contro Iconize

Ascoltando le dichiarazioni di Soleil Sorgè, la conduttrice resta sotto choc e incredula. La D’Urso infatti si dichiara totalmente agghiacciata, giacché Marco Ferrero avrebbe usato la sua trasmissione per portare avanti questa finta aggressione, dal momento che da 13 anni combatte contro l’omobofobia.

Infine, rivolgendosi direttamente a Iconize, esclama: “Tu non mi usi, ho i brividi”. L’influencer ha voluto rispondere a queste accuse su Instagram, rivelando di non essersi sentito toccato per quello che stanno dicendo di lui da Barbara D’Urso.