Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavassi attacca nuovamente Giulia Salemi: "Fa di tutto per far parlare di sé"

Guendalina Tavassi non ha mai nascosto la sua forte antipatia nei confronti di Giulia Salemi, quest’ultima attualmente concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo su Canale 5.

In questi giorni ospite di “Casa Chi“, format del magazine trasmesso esclusivamente su Instagram, ha accusato Giulia Salemi di averle rubato la parola in un programma condotto da Paola Perego. L’ex volto di Uomini e Donne non si è sentita offesa per la trasmissione in se ma per il gesto che definisce scortese.

Il nuovo attacco di Guendalina Tavassi

Nella giornata del 26 gennaio la Tavassi è stata ospite di “Pomeriggio Cinque“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Come spesso capita la conduttrice parla delle ultime novità inerenti al “Grande Fratello Vip”, in cui chiede un parere a tutti gli ospiti.

In collegamento Guendalina Tavassi ritorna a parlare nuovamente del brutto gesto fatto da Giulia Salemi durante la sua ospitata nella trasmissione di Paola Perego, rivelando di essere rimasta totalmente scioccata per l’atteggiamento tenuto dall’italo-persiana.

Secondo la Tavassi quindi la Salemi farebbe di tutto per far parlare di sé, e anche il suo look preparato per il Festival di Venezia è servito solamente a quel scopo: “Lei è disposta veramente a tutto, io non l’avrei mai fatto, soprattutto se sei agli inizi. Una che va al Festival di Venezia con la ‘ciuffetta’ di fuori è davvero disposta a tutto! È diventata famosa per questo e l’ha fatto apposta”.

Tra gli ospiti presenti nel talk show è presente Leila che prende immediatamente le difese della sua amica Giulia, ma Guendalina non ci sta e attacca nuovamente: “Io preferisco stare a casa e non andare in tv piuttosto che fare un torto a qualcuno, questa è come sono fatta io”.