Pomeriggio Cinque, Giorgia Caldarulo attacca Erica Piamonte e su Taylor Mega dichiara: "Sono cotta di lei"

Continua a far discutere il triangolo amoroso composto da Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Le prime due si sono conosciute durante la loro esperienza al Grande Fratello 16, e grazie ai loro atteggiamenti, in molti hanno creduto che potesse nascere un qualcosa di più oltre alla semplice amicizia.

Negli ultmi giorni tuttavia è uscita la notizia di un possibile fidanzamento tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Il tutto nasce grazie ad alcuni scatti pubblicati da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo TV“. Il flirt viene poi confermato da Erica Piamonte, anche se sia su Instagram che in una intervista a Pomeriggio Cinque ha mostrato grande delusione per i comportamenti avuti da Taylor.

L’intervista a Giorgia Caldarulo

Nella giornata del 23 settembre, Erica Piamonte ha lanciato dei duri attacchi nei confronti di Giorgia, definendola come una persona po’ troppo moscia, oltre ad essere più superficiale di Taylor Mega. Giorgia non fa attendere la sua contro risposta, grazie alla sua ultima intervista rilasciata negli studi di Pomeriggio Cinque.

Giorgia Caldarulo dichiara di essere molto confusa ascoltando le offese di Erica Piamonte, poiché le due non si sono mai incontrare fino a questo momento. L’ex volto di Uomini e Donne comunque ci tiene a sottolineare che ad oggi c’è una relazione con Taylor Mega e spera che nel prossimo futuro possa trasformarsi in un qualcosa di più serio.

L’intervistata infatti si dichiara molto presa nei confronti di Taylor: “Sì, sono cotta di Taylor. Io e lei ci stiamo frequentando da settembre. Lei non è mai stata con Erica, Taylor non mi ha mai parlato di lei. Non ne so nulla. Con Taylor subito si è creato questo feeling. Non sto dicendo di essere lesbica, ma lei mi ha colpito in modo particolare”.

Infine esclude nella maniera più assoluta di essere gelosa della sua “rivale” in amore Erica Piamonte, poiché Taylor non ha mai parlato di lei durante le loro conversazioni.