Pomeriggio Cinque, Gennaro Lillio parla di Francesca De André: "Non so se i suoi sentimenti sono stati sinceri"

Nell’ultima edizione del Grande Fratello 16, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, è scoppiato un forte sentimentro tra Gennaro Lillio e Francesca De André. I due hanno deciso di mettersi insieme in seguito alle numerose avance fatte dal napoletano, anche se la ragazza si è convinta dopo aver saputo del presunto tradimento di Giorgio.

La loro relazione è finita nelle ultime settimane, e Gennaro Lillio ha giustificato questa decisione rivelando di avere delle incompatibilità caratteriali con Francesca De Andrè. Intervistato da Barbara D’Urso nella prima puntata del suo rotocalco Pomeriggio Cinque, il napoletano aggiunge ulteriori dettagli su questa chiusura rispondendo anche alla lettera di Giorgio Tambellini rilasciata al settimanale “Di Più Tv”.

Le parole di Gennaro Lillio

Nella lettera di Giorgio Tambellini il toscano accusava Gennaro di essere una persona noiosa, mentre per lui Francesca De André avrebbe bisogno di un compagno più attivo, allegro e anche un po’ folle. Parole pesanti che Lillio ha deciso di rispondere proprio ai microfoni del rotocalco.

Gennaro Lillio non si tira indietro e attacca duramente Giorgio Tambellini: “Giorgio mi ha dato del noioso in quella lettera, Io ogni mattina mi guardo allo specchio e sono felice, sono fiero di essere noioso ma una persona sana. Dò valore alle donne e per me non sono uno sfizio. Io a lei non ho nulla da dire”.

Nonostante questa rottura, Gennaro Lillio continua a parlare bene della sua ex fidanzata: “Le ho voluto bene davvero. I miei sentimenti sono stati sinceri, i suoi non lo so. Lei ha da risolvere tante cose di se stessa. Sono stato male, ne ho sofferto, ma ora sono felice”.

Prende le sue difese anche Fabrizia De Andrè, sorella di Francesca, che sempre negli studi di Pomeriggio Cinque dichiara di aver saputo di questa chiusura solamente tramite i social network, rivelando di essersi dispiaciuta molta perché prova una forte simpatia per Gennaro Lillio. Nelle ultime settimane ammette di essersi sentita con la sorella, ma non hanno parlato della loro storia d’amore.