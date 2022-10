Ascolta questo articolo

Sicuramente Gegia è tra le concorrenti più controverse della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. La comica romana infatti continua ad attirare su di se critiche per come si sta comportando nei confronti di Marco Bellavia, in cui viene accusata di essere poco sensibile nei confronti dell’ex conduttore di “Bim bum bam”.

Durante la diretta di giovedì Gegia ha chiesto forzatamente scusa, nonostante abbia cercato in ogni modo di avere ragione praticamente su ogni cosa. I suoi comportamenti tenuti nella Casa però non sono stati ignorati, siccome l‘Ordine degli psicologici del Lazio hanno aperto un’istruttoria e che quindi ora dovrà rispondere del suo comportamento e della sua condotta davanti alla Commissione deontologica dell’Ordine.

La lunga intervista di Gegia

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù”, Gegia ha rilasciato una lunga intervista nei salotti di “Pomeriggio Cinque” in cui, tra i tanti argomenti toccati, si parla della segnalazione ricevuta dall’Ordine degli psicologici. La comica romana però fa capire di non essere interessata a cosa succederà, e non si strapperebbe i capelli nel caso dovesse venire cacciata dall’albo.

“Io sono entrata al ‘GF Vip’ come concorrente, non come psicologa” ha affermato Gegia per poi aggiungere: “Non me ne frega niente se mi hanno segnalata all’Ordine, io non agisco come psicologa e io mi sono laureata solamente per mio interesse. Mi cacciassero pure“.

Ritornando a parlare di Marco Bellavia, a oggi Gegia continua a essere convinta di essersi comportata nel migliore dei modi nei confronti del conduttore: “Io sono stata molto vicina a Marco, con lui non ho sbagliato. Io ho una dignità, non posso chiedere scusa perché è un’ammissione di colpa e io non ho colpa”.

Infine si parla di Mehmet, il suo presunto fidanzato turco che ha potuto incontrare per una sola volta in aeroporto. In questa circostanza Gegia conferma nuovamente di averlo visto e quindi non avrebbe nessun dubbio in merito alla sua esistenza. Tuttavia a oggi non ci sarebbe stato nessun bacio poiché l’uomo sarebbe bloccato in Burkina Faso, ma appena potranno promette che si incontreranno.