Pomeriggio Cinque, Franco Terlizzi difende il figlio: "Michael è normalissimo"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5, la conduttrice Barbara D’Urso, rimproverando Daniele Dal Moro per aver dato della “checca isterica” al cantante Cristian Imparato, avvisa tutti gli altri ragazzi che da quel momento in poi non accetterà più nessun tipo di offesa “omofoba”.

Sempre nella stessa puntata del GF, Barbara D’Urso ha rivelato ai concorrenti di aver sentito anche dei commenti poco carini nei confronti di Michael Terlizzi. Quest’ultimo, a causa di un problema alle braccia da quando è nato, spiega nella Casa di non aver potuto mai intraprendere la carriera da modello.

Le parole di Franco Terlizzi

A “Pomeriggio Cinque“, oltre alle vicende di Francesca De André e Cristian Imparato, si è parlato anche di Michael. Per farlo la conduttrice ha deciso di invitare nei propri studi Franco Terlizzi, il personal trainer conosciuto per la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi“. L’uomo spiega che, insieme ai medici, ha provato in tutti i modi di trovare una soluzione per il problema al figlio, poiché da bambino si vergognava di essere diverso.

Queste sono le parole rilasciate da Franco Terlizzi a “Pomeriggio Cinque” e riportate da “Blitz Quotidiano”: “Per 32 anni abbiamo cercato di non fargli pesare questa storia, che non si vede a meno che non lo dice lui. Michael è normalissimo e mi dispiace se qualcuno ha fatto ironia su mio figlio. Chi lo prende in giro ha buttato via i 32 anni di sforzi che abbiamo fatto io e mia moglie”.

Tutti gli ospiti di questa puntata di “Pomeriggio Cinque” prendono le difese di Michael Terlizzi, rivelando che si tratta di un ragazzo bellissimo sia esteticamente che caratterialmente. Infine, anche Barbara D’Urso spezza una lancia a suo favore, aggiungendo di aver apprezzato molto il giovane sin dal loro primo incontro.