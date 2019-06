Pomeriggio Cinque, Francesca e Gennaro non hanno convinto il pubblico. Fabrizia De Andrè li difende a spada tratta

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno concluso lunedì 10 giugno, il loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello 16 e da quanto annunciato dalla stessa padrona di casa Barbara D’Urso, mercoledì 12 giugno saranno presenti come ospiti nella puntata di Live – Non è la D’Urso. Oggi però, il pubblico affezionato di Carmelita ha potuto ammirare altri finalisti della 16esima edizione come Enrico, Gianmarco ed Erica a Pomeriggio Cinque mentre Kikò, Ambra e Cristian Imparato in collegamento.

A fare le veci di Francesca De Andrè c’era la sorella Fabrizia che ha voluto, in parte, difenderla dagli attacchi da parte dell’opinionista e paroliere Cristiano Malgioglio. Biagio D’Anelli ha voluto dire la sua in merito difendendo a spada tratta la coppia mentre il direttore di Nuovo, Signoretti e Cristian Imparato, hanno puntato il dito contro i due ragazzi.

“Loro hanno vissuto al Grande Fratello come in un frigorifero. Sono un ghiacciolo che a Ferragosto si scioglierà. Non può durare” ha infatti chiosato Signoretti che a suo avviso il carattere di Francesca vedrebbe benissimo accanto un uomo forte mentre Gennaro non sembra esserlo per niente.

Fabrizia De Andrè si è dimostrata immediatamente contraria a questo pensiero ma immediatamente dopo, Cristian Imparato, ha voluto metterci il carico da novanta soprattutto sparando a zero nei confronti del modello partenopeo: “C’è solo attrazione fisica. Io credo che Francesca sia sempre stata attratta da lui. Lui un grande attore come ha confessato in Casa, che ha fatto l’attore con Mila. Ha consigliato a Daniele di farsi la storiellina con Martina. Calcolatore number one”.

Barbara D’Urso ha mandato in onda una clip che riassumeva tutti gli scontri avvenuti tra Malgioglio e Francesca durante il Grande Fratello 16. A tal proposito Fabrizia De Andrè ha voluto ripetere che ognuno di noi sfoga il dolore a modo proprio e, anche se sua sorella ha sicuramente usato toni aggressivi, Cristiano è andato oltre: “Ieri sera durante l’abbraccio tra me e mia sorella, ha iniziato a urlare chiamate un neurologo. Lui è sempre stato favorevole alle riappacificazioni familiari. Durante un abbraccio tra sorelle non l’ho accettato” ha concluso serafica Fabrizia De Andrè.