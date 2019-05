Pomeriggio Cinque, Francesca De Andrè non è stata tradita. A rivelarlo la sorella Fabrizia ma Signoretti non ci crede

Francesca De Andrè, durante la diretta del Grande Fratello 16 in onda lunedì 6 maggio, è stata informata del presunto tradimento da parte del suo fidanzato Giorgio. Questa scoperta ha creato non poco scompiglio nella nipote di Faber che incredula e senza parole ha trascorso il resto della serata in un limbo di tristezza ed ansia.

A fare chiarezza su quanto successo ci ha pensato Fabrizia De Andrè, sorella di Francesca che, ospite nella puntata di martedì 7 maggio di Pomeriggio Cinque, ha rivelato di aver sentito telefonicamente Giorgio. Il ragazzo si trovava infatti per qualche giorno a Londra per motivi di lavoro e ha preferito rimanere in silenzio fino ad oggi.

Giorgio, avrebbe sentito telefonicamente Fabrizia alla quale avrebbe confidato di non aver nessuna tresca amorosa con l’ormai famosa Rosi e che, in quelle foto i due non erano di certo da soli ma in compagnia di altre persone amici della ragazza. Anche il direttore di Nuovo Tv ha voluto portare alcuni nuovi dettagli a questa storia che sta tenendo banco da una settimana.

“Vedo tutto molto costruito” ha chiosato Signoretti che successivamente ha confessato di aver visto anche lui quelle foto ma di non averle voluto acquistare. Non contento, il direttore di Nuovo Tv, ha altresì svelato che in quei scatti non c’erano altre persone ma solamente Giorgio e Rosi e che dunque il giornale Oggi non avrebbe tagliato di certo le foto.

In molti ora si stanno chiedendo se Barbara D’Urso nella prossima puntata del Grande Fratello 16 informerà Francesca di questa novità oppure farà in modo che lo stesso Giorgio entri nella casa di Cinecittà per avere un confronto diretto con la sua fidanzata. Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolverà questa storia ma sopratutto se la nipote di Faber si avvicinerà a Gennaro.