Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani attacca Walter Nudo: "È un falso"

Francesca Cipriani ha sempre espresso la sua simpatia per il judoka Walter Nudo. L’opinionista di Barbara D’Urso è entrata anche nella Casa del GF Vip per cercare di scalfire il cuore dell’attore, ma quest’ultimo non ha fatto una piega dinanzi alle grazie dell’avvenente bionda.

La Cipry ha comunque cercato di conoscere Walter Nudo una volta finita la terza edizione del Grande Fratello Vip. Secondo il suo racconto, al termine del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ha mandato un messaggio a Walter congratulandosi per la vittoria, non ricevendo alcuna risposta.

Le dure accuse di Francesca Cipriani

La showgirl è molto furiosa per il comportamento di Walter Nudo e, durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, non si risparmia nei suoi confronti: “È stato molto maleducato nei miei confronti. Quando è finito il Gf Vip gli ho mandato un messaggio per congratularmi e lui non mi ha mai risposto. Solo una volta ha commentato una mia foto su Instagram, scrivendomi ‘Hai dei begli occhi'”.

Francesca Cipriani quindi, approfittando del commento di Walter Nudo, ha cercato di attaccare bottone contattandolo in privato, ma è stato del tutto inutile: “Io poi l’ho contattato in chat e lui mi ha risposto ‘Sono stato obbligato a mandarti quel messaggio’. Che brutta cosa da dire a una donna. Chiede perfino che agli eventi io non ci sia. Nella Casa faceva l’umile, ma è un falso”.

Sembrano quindi finire sul nascere le speranze di vedere Francesca Cipriani insieme a Walter Nudo. A quest’ultimo, nelle ultime ore, è stato accostato anche un flirt con la modella spagnola Natalie Bush, smentito però prontamente sui social network dal diretto interessato. Il judoka infatti, almeno per il momento, si dichiara single e non innamorato.