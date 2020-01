Pomeriggio Cinque, Floriana Secondi attacca Serena Enardu: "Persona meschina"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show pomeridiano “Pomeriggio Cinque” si è tornati a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip 4“, dove sta tenendo banco la vicenda legata a Pago e alla sua ex compagna Serena Enardu, pronta a rimanere nella Casa di Cinecittà per dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

Come in molti ricorderanno i due hanno partecipato all’ultima edizione del dating show “Temptation Island Vip“, durante il quale Serena ha mostrato tutte le sue incertezze e titubanze sulla relazione che stava vivendo con Pago, allontandosi sempre più dal cantante. Da quella esperienza televisiva, mentre la figura di Pago ne è uscita rafforzata – potendo contare sul consenso del pubblico televisivo -, quella di Serena invece ne è uscita molto compromessa, tanto che la Enardu ora sta tentando in tutti i modi di riconquistare il consenso dei telespettatori e del popolo dei social.

Floriana Secondi attacca Serena Enardu

Nel corso dell’ultimo appuntamento di “Pomeriggio Cinque” – in onda il 13 gennaio 2020 – dopo aver parlato della frase sessista pronunciata da Salvo Veneziano nei confronti di Elisa de Panicis, si è tornati a parlare di Serena e Pago. A dire la sua è stato ancora una volta Giovanni Conversano – ex della Enardu – ma anche Floriana Secondi, che con la sua solita verve e schiettezza ha rivelato un inedito su Pago.

L’ex gieffina ha ricordato al grande pubblico di Canale 5 che lei e Pago condividono lo stesso manager, dunque le notizie che da lì a poco avrebbe rivelato hanno una fonte certa. Floriana ha quindi rivelato che dopo la fine di Temptation Island Vip, Pago era davvero distrutto per il comportamento assunto dalla sua ex durante il programma.

Floriana quindi ha proseguito dicendo: “Pago era distrutto e ha dormito per 4 notti a casa del nostro manager. In quei giorni ha anche scritto 4 canzoni” – quindi con certezza ha affermato: “Lui ama ancora moltissimo Serena mentre lei è una persona meschina“. Secondo Floriana l’unico modo che il cantante ha per superare questo momento è di stare lontano da lei nella casa.

In studio Giovanni Conversano è sembrato un fiume in piena, dimostrando ancora una volta tutto il livore nutrito per la sua ex. Ma l’atteggiamento di Serena non sembra essere piaciuto neanche a Biagio D’Anelli, secondo cui Serena starebbe seguendo una sorta di testo già scritto, per non parlare poi del fatto che la sua esigenza di chiarimento nasce solo nel momento in cui Pago entra a far parte del Grande Fratello Vip.