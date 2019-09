Pomeriggio Cinque, Fabrizia De André cerca la pace con la sorella Francesca: "La mia porta è aperta"

Nella prima puntata di “Domenica Live“, andata in onda nella giornata del 22 settembre, Francesca De André ha annunciato al pubblico il suo ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini. Nello stesso frangente attacca sia il suo ex fidanzato Gennaro Lillio, che la sorella Fabrizia e Biagio D’Anelli, accusandoli di aver organizzato un complotto ai danni di Giorgio affinché Francesca lo lasciasse.

Nell’immediato è arrivata la smentita di Biagio D’Anelli, che si discosta completamente dalle accuse ricevute. Invece, nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque“, andata in onda nella giornata del 27 settembre, arriva finalmente la risposta da parte di Fabrizia.

Fabrizia De André parla di Francesca

L’intervistata svela immediatamente di essere rimasta molto spiazzata e dispiaciuta dalle affermazioni rilasciate dalla sorella. Svela infatti che il suo unico obbiettivo era quello di sostenerla durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Nip“. Dichiara di averle consigliato Gennaro Lillio solamente perché sembrava una persona genuina, mentre Giorgio in quel periodo non aveva convinto molto.

Proprio per questo motivo smentisce immediatamente di aver architettato il tutto alle spalle di Francesca, avendo altre priorità nella vita. Fabrizia si chiede anche quale sarebbe stato lo scopo dietro a questo inganno, poiché non ci hanno guadagnato niente con questo gossip. Successivamente ci tiene a dire che Giorgio Tambellini ha affermato pubblicamente di aver tradito Francesca, quindi su questo argomento non si sono inventati nulla.

Nonostante questa scottante delusione, Fabrizia mostra tutto il suo affetto nei confronti di Francesca, e spera che le cose in futuro possano sistemarsi per il meglio: “Tutti stiamo provando ad aiutarla, anche mio padre. Non capisco questo accanimento nei miei confronti. Da quando si è lasciata con Gennaro è sparita. Francesca chiamami e parliamo. La mia porta è aperta, e anche quella di papà”.