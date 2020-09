Pomeriggio Cinque, errore della regia: Patrizia De Blanck completamente svestita al Gf Vip

La vulcanica contessa Patrizia De Blanck è stata ripresa e mandata in onda completamente svestita a Pomeriggio 5. L’increscioso fatto è avvenuto durante la trasmissione di Barbara D’Urso, mentre la conduttrice stava trasmettendo la diretta del Grande Fratello Vip, iniziato ieri con la sua quinta e nuova edizione.

Il nudo della De Blanck ha colto di sorpresa la regia del noto reality, che non appena si è accorta che la contessa si stava cambiando, ha immediatamente cambiato inquadratura focalizzandosi sugli altri inquilini della Casa, ma ormai era troppo tardi.

Barbara D’Urso ha immediatamente preso in mano la situazione, mettendo in chiaro che il suo programma non c’entra niente con le riprese che vengono effettuate da parte della regia del Gf Vip, ma che nella sua trasmissione viene mandato in onda ciò che in quel momento la produzione del reality manda in diretta.

Nonostante le parole di Barbara D’Urso, sono stati tantissimi i telespettatori che hanno assistito al nudo della contessa, che è stata ripresa frontalmente con tutto il suo corpo in bella mostra. La conduttrice di Pomeriggio 5, non appena si è resa conto di quello che stava accadendo sotto i suoi occhi, ha gridato un “no”stupito e disperato al tempo stesso. Inutile dire che in studio sono partite le risate di tutti gli ospiti presenti che hanno assistiti stupiti alla scena.

Prima dell’increscioso incidente, Barbara D’Urso aveva parlato della conduzione di Alfonso Signorini, elogiandolo ed esprimendo profonda stima verso di lui. In particolare si è riferita all’eccellente modo in cui ha saputo fronteggiare la prima puntata e sopratutto le parole decisamente “colorite” della Contessa Patrizia De Blanck, che durante la puntata di ieri si è lasciata andare ad espressioni poco degne di un animo nobile. Sicuramente si tratta di un personaggio molto particolare e che non le manda a dire di certo, ne vedremo delle belle!