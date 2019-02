Pomeriggio Cinque, Emanuela Tittocchia contro il suo ex Mariano Catanzaro: "Aggressivo e manipolatore"

La storia d’amore tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro è già finita. L’attrice, conosciuta per aver parte del cast di “Centovetrine“, ha iniziato la sua conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne nel mese di dicembre, decide di comunicare a Barbara D’Urso, durante la puntata del 18 febbraio, la fine della sua relazione.

Il tutto si è complicato quando Mariano Catanzaro ha scoperto del bacio tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli. In una vecchia intervista al settimanale “Nuovo“, ha accusato il talent scout di voler stare solamente al centro dell’attenzione, escludendo che difficilmente possa creare un qualcosa di concreto in amore.

Le parole di Emanuela Tittocchia

L’attrice, da Barbara D’Urso, attacca duramente il suo ex fidanzato: “Quando un uomo fa finta di essere un uomo e vede la propria donna piangere, perché magari ha un momento di fragilità che le ha creato lui, non alza la voce, non diventa aggressivo, non punta il dito. Se fai così non sei un uomo, sei una merda. A me nessuno mi dice “stai zitta, fai la femmina”. Io zitta non sto. Con questa tipologia di persone io non voglio più avere a che fare: manipolatori, narcisi, bugiardi, aggressivi”.

A sua difesa in studio c’è Deianira Marzano, che in queste ultime settimane ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di alcune ragazze che hanno conosciuto Mariano Catanzaro bollandolo come una persona tutt’altro che seria. Oltre ai numerosi messaggi, l’influencer ha con se anche degli screenshot che confermano le accuse.

Infine, Emanuela Tittocchia, con molta delusione, rivela: “La cosa grave è che quando io gli ho chiesto spiegazioni ero in ginocchio, al telefono e gli ho detto: “Ti prego, ti supplico, metti una foto per dire che stai con me, proteggimi, prendi una posizione“. Lui ha risposto in modo aggressivo dicendo che io sono pazza e visionaria”.