Pomeriggio Cinque, Elisa Scheffler accusa Elia Fongaro di tradimento: "Siamo stati insieme dopo il Grande Fratello Vip"

La coppia che ha più fatto discutere durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip è quella formata da Elia Fongaro e Jane Alexander. Quest’ultima, infatti, seppure fidanzata al di fuori dalla casa con Gianmarco Amicarelli, decise di lasciarsi andare con l’ex velino di “Striscia la notizia”. I due, almeno per il momento, sembrano essere ancora una coppia.

Tuttavia, la loro storia d’amore è travagliata da molti gossip. Per esempio, l’ex fidanzata di Elia Fongaro, Elisa Scheffler, nel mese di dicembre, negli studi di Barbara D’urso, ha detto di aver avuto una storia con Elia Fongaro e che i due stavano insieme prima dell’ingresso del ragazzo nella casa più spiata d’Italia

Elisa Scheffler ritorna a parlare di Elia Fongaro

La modella italo tedesca fa delle dure accuse nei confronti del suo ex fidanzato: “Ci siamo rivisti anche dopo il GF [ …] L’altra volta non ho specificato nel dettaglio (riferendosi all’intervista di dicembre n.d.r), perché sono stata molto sottile e ho fatto capire delle cose. Forse è il caso di specificare perché evidentemente siamo anche più di quelle insomma che pensiamo di essere”. In seguito, con le domande di Barbara D’Urso, conferma di essersi baciato con l’ex gieffino.

Gli ospiti in studio danno ragione a Elisa Scheffler e aggiungono altri particolari. Biagio D’Anelli, uno degli opinionisti di “Pomeriggio Cinque“, rivela di aver saputo da un amico in comune che la modella si è baciata realmente con Elia Fongaro, andando anche “oltre” con il suo ex fidanzato.

Roger Garth dichiara addirittura che l‘ex velino di Striscia la notizia avrebbe anche un’altra donna, infittendo ancora di più il mistero: “Elisa non è l’unica. Tra Elia e Jane c’è un cesto di lumache. A Natale Elia era a Verona dove c’è una mia conoscente che è una sua amica intima. Quando può la va a trovare” .