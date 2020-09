Pomeriggio Cinque, Elisa De Panicis e Mila Suarez confessano: "Tra noi sta nascendo un sentimento"

Si è concluso da poco il Festival del Cinema di Venezia che ha assegnato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione a Pierfrancesco Favino. Una manifestazione che, oltre a premiare i grandi attori, è per molti anche l’occasione di mostrarsi. Proprio sul red carpet, Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno “scandalizzato” i presenti dandosi un bacio immortalato dai paparazzi presenti. Nella puntata di Pomeriggio 5 di giovedì 17 settembre, le due hanno modo di spiegare quanto successo.

Proprio nello studio di “Pomeriggio 5”, il programma condotto da Barbara d’Urso, le due modelle influencer, hanno spiegato quel gesto e momento. Il loro intento non era né una provocazione e né un desiderio di scandalizzare, ma semplicemente il loro bacio è frutto di una passione scoppiata tra le due.

Mila Suarez è stata concorrente di una edizione del “Grande Fratello” condotta da Barbara d’Urso, mentre Elisa De Panicis ha partecipato al reality condotto da Alfonso Signorini. Negli studi della trasmissione, hanno ammesso di provare qualcosa di molto forte l’una per l’altra e che tra loro sta nascendo un sentimento importante.

Sono rimaste deluse dalle loro precedenti relazioni con il sesso maschile e si stanno frequentando dalla scorsa estate. Entrambe hanno ammesso di starsi frequentando e che si trovano bene insieme. Ricordiamo che Mila Suarez è stata sposata con l’attore Alex Belli, il quale l’ha fatta soffrire parecchio, mentre la De Panicis ha avuto un flirt terminato con Andrea Denver, concorrente del GF Vip dell’anno scorso ed è finito anche il suo rapporto con un giovane con il quale è stata avvistata in vacanza in Messico.

Sono entrambe modelle e influencer molto famose. La De Panicis è nota per aver esordito a “Uomini e Donne”, per poi ottenere un grande successo in Spagna con un reality. Inoltre, ha avuto diversi flirt: oltre al già citato Denver, anche con Cristiano Ronaldo e Teo Hernandez, entrambi calciatori. Mila Suarez è modella di origine marocchina giunta in Italia dove ha trovato sia la popolarità che l’amore, prima per un flirt con Fabrizio Corona e poi con il grande amore con Alex Belli, dal quale si è separata.