Pomeriggio Cinque, Elena Morali conferma il tradimento a Scintilla ma aggiunge: "Sono ancora innamorata di lui"

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, andata in onda nella giornata del 30 settembre, Barbara D’Urso ha deciso di intervistare Elena Morali. Negli ultimi mesi la showgirl ed ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” è stata accusata da numerosi settimanali dedicati alla cronaca rosa di aver tradito il suo fidanzato Scintilla con Daniele Di Lorenzo.

Elena Morali, in lacrime dinanzi alla conduttrice ed ai suoi ospiti, ha voluto parlare di questo argomento tanto delicato. La ragazza conferma questo rapporto che, durante un periodo di crisi avuto con Scintilla, avrebbe iniziato a frequentare il produttore televisivo Daniele Di Lorenzo prima di ritornare nuovamente tra le braccia del suo ex fidanzato.

Le parole di Elena Morali

Elena rivela di essere molto tranquilla su questo argomento, poiché ha già parlato con Gianluca Fubelli che è tornato la scorsa settimana dall’America. Barbara D’Urso ovviamente cerca di indagare sulla questione, ed Elena inizia a svelare i dettagli della sua crisi avuta con il comico “Scintilla“.

La ragazza dichiara a tal proposito: “Circa un anno fa ho iniziato una frequentazione con questo ragazzo e quindi mentre io frequentavo lui, Gianluca frequentava altre ragazze, ma lui è più riservato. Sono arrivata al punto in cui io ho messo da parte anche i miei progetti poiché con questa persona non è iniziata solamente una frequentazione ma anche un rapporto di lavoro. Ho rinunciato a due cose di lavoro perchè a Gianluca non andava bene che io lavoravo con lui”.

Ammette che nell’ultimo periodo si è chiarita con il suo fidanzato, smentendo tutte le voci di essere stata caccita da Scintilla da casa. Nel frattempo Elena Morali dichiara che ha dei contatti lavorativi con Daniele Di Lorenzo, aggiungendo di essere ancora molto innamorata del suo ragazzo.

In molti negli studi mettono dei dubbi alle parole svelate da Elena Morali, compresa Barbara D’Urso che rimane incredula ad ascoltare le ultime sue dichiarazione rilasciate. La conduttrice infatti afferma che non riuscirebbe mai a lavorare con un suo ex compagno, mentre Elena dichiara di aver preso questo decisione solamente per non perdere il suo lavoro.