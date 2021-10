Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, cambiano i piani: da oggi potranno parlare del "GF Vip"

Durante la presentazione dei palinsesti di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che “Pomeriggio Cinque“, condotto da Barbara D’Urso, si dedicherà esclusivamente alla cronaca e non più alle notizie di gossip. La decisione, come rivelato dal direttore della rete, sarebbe stata presa durante il lockdown, ove ammette che il tipo d’informazione durante il lockdown è cambiato.

In realtà, secondo le indiscrezioni, Pier Silvio avrebbe preso questa decisione sia per i bassi ascolti registrati negli ultimi anni da “Pomeriggio Cinque” che per i momenti di trash, a volte caduti nel cattivo gusto, da Barbara D’Urso. Questa scelta ha causato alcuni problemi a Federica Panicucci con “Mattino Cinque“, poiché anche nel programma mattutino si parla esclusivamente di cronaca.

Mediaset cambia idea su “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque”

Le ultime scelte prese da Berlusconi però non stanno dando i frutti sperati, dal momento che le due trasmissioni stanno calando drasticamente negli ascolti. Prendendo per esempio i dati dell’ultima puntata, in onda nella giornata di venerdì 1 ottobre, “Pomeriggio Cinque” ha ottenuto solamente 1.082.000 milioni di spettatori (12.5%) nella presentazione, a 1.187.000 spettatori (12.5%) nel programma vero e 1.108.000 (10.5%) nella parte finale.

Per questo motivo Berlusconi sembra aver cambiato idea, concedendo la possibilità ai due programmi di parlare anche del “Grande Fratello Vip” sin dal 4 ottobre. A svelare questa notizia ci pensa il giornalista Giuseppe Candela: “Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattino 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”.

Questa notizia viene confermata da “Blog Tivvù“, dal momento che proprio stamattina la Panicucci ha parlato del nuotatore Manuel Bortuzzo: “Questa sera vi posso anticipare che in studio ci sarà ospite Federica, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Questa è un’anticipazione che vi vogliamo dare, dandovi l’appuntamento a questa sera con Alfonso Signorini che sta guardando e che saluto, al quale mando un bacio”.