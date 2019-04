Pomeriggio Cinque, diffida di Francesca Brambilla a Valentina Vignali del Grande Fratello

Questa potrebbe diventare una delle edizioni del GF con più diffide ai concorrenti. La prima è stata quella di Cristiano De André nei confronti delle due figlie Francesca e Fabrizia, mentre la seconda quella di Wanda Nara per alcune dichiarazioni, non molte apprezzate, di Ivana Icardi.

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, quest’ultima svela che viene diffidata anche Valentina Vignali. Francesca Brambilla avrebbe poco apprezzato le parole della concorrente del Grande Fratello Nip, poiché l’ha accusata di averle portato via il suo fidanzato, Stefano Laudoni.

La diffida

Barbara D’Urso prende questa notizia con ironia: collezionare tre diffide in solamente due puntate del Grande Fratello è proprio da Guinness World Records. Successivamente incomincia a leggere il comunicato: “Arriva dagli studi degli avvocati di Cornelli e Mancusi ed è indirizzata alla gentilissima signora Valentina Vignali presso la casa del Grande Fratello”.

La diffida non termina qui: “Francesca Brambilla si è rivolta al nostro studio al seguito delle infondate polemiche da lei sollevate nel corso della puntata del Grande Fratello trasmesso il 15 aprile 2019. Francesca Brambilla si riserva di agire nelle opportuni sedi giudiziarie, civili e penali, a tutela della propria immagine personale e professionale. Sia con riferimento alle sue dichiarazioni che per le plurime espressioni irrispettose da lei utilizzate in passato, privatamente e sui social network, circostanza che può essere semplicemente provata in quanto confermata da documentazione”.

Barbara D’Urso, dopo aver letto il comunicato, invita Francesca Brambilla a dire la sua su questa vicenda, promettendo di riferire a Valentina Vignali di questa denuncia. Sicuramente se ne parlerà nei prossimi giorni sia a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“. Tuttavia ora i telespetattori sono curiosi di vedere come reagisce la cestista dopo le parole della ex fidanzata di Stefano Laudoni.