Pomeriggio Cinque, Dasha Dereviankina: "Stefano Sala mi ha tradito al GF Vip"

Durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, si è parlato molto della storia d’amore tra Stefano Sala e Benedetta Mazza nata all’interno della Casa. I due sembravano davvero molto in sintonia durante tutto il loro percorso, e per questo motivo il modello aveva messo in dubbio il suo amore con Dasha Dereviankina

Prima di finire la trasmissione, Stefano Sala aveva promesso di volersi incontrare con Dasha Dereviankina per chiarire la loro storia d’amore. La loro relazione tuttavia, dopo un periodo di stallo in questi mesi, è ufficialmente terminata. A rivelarlo è il modello durante un’intervista rilasciata da Barbara D’Urso.

Le parole di Dasha Dereviankina

La ragazza inizia così la sua intervista a “Pomeriggio Cinque“: “Non mi aspettavo affatto un finale del genere, ma quello che è successo è successo e nella vita può succedere di tutto. Ero in Ucraina insieme ai miei genitori e guardavo il Grande Fratello Vip. All’inizio seguivo tutto, poi ho deciso di non guardarlo più ma grazie agli altri venivo a conoscenza di tutto. Io conosco Stefano come una persona molto amichevole, molto buona, molto gentile”

Ha rivelato di aver capito che le cose non stessero andando bene, Stefano Sala ha iniziato ad esprimere dei dubbi sulla veridicità della loro storia d’amore: “Quando lui ha detto che non mi pensava, che non gli mancavo, ha iniziato a dubitare delle proprie emozioni. […] Ovviamente dopo aver visto il suo atteggiamento lì dentro non ero felice. Ero entrata in una specie di limbo, in cui non sapevo a cosa credere, a chi credere, ai miei cari, ai suoi cari, agli amici”.

Dasha Dereviankina smentisce che si tratti di una semplice pausa, e crede che non ci sia alcuna possibilità che possano tornare insieme. Infine, dichiara di aver mantenuto il silenzio perché non voleva rendere la sua vita privata uno show pubblico.