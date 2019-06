Pomeriggio Cinque, Cristiano Malgioglio si scaglia duramente contro Kikò ed Ambra: "E’ un amore da fotoromanzi!"

Kikò Nalli ed Ambra Lombardo sono stati ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque di martedì 11 giugno dove hanno parlato del loro amore in vista anche della finalissima del Grande Fratello 16 che si è tenuta lunedì 10 giugno e che ha visto vincitrice assoluta Martina Nasoni. Carmelita ha ospitato con piacere la neo coppia anche per parlare con loro del nuovo attacco da parte di Cristiano Malgioglio.

Sembra infatti che il paroliere e opinionista del reality continui a non credere alla love story nata tra le mura di Cinecittà asserendo spesse volte che si tratta solamente di un amore passeggero. Malgioglio ha attaccato anche la professoressa quando decise di entrare nella casa più spiata d’Italia e baciò l’hairstylist ma solamente nella puntata di Pomeriggio Cinque di martedì 11 giugno si è scoperto il pensiero reale del paroliere.

“Beh è un amore da fotoromanzi. Un amore che durerà due o tre mesi. Quegli amori estivi. Se dura sono felice, ma siccome non dura…” ha infatti chiosato Malgioglio. Nello stesso servizio però si sono potute vedere le dichiarazioni rilasciate anche da Ambra e Kikò dove quest’ultimo ha confessato che la ragazza siciliana sembra la persona giusta, anche se è da poco che la conosce.

Immediatamente dopo, lo stesso Nalli, molto infastidito dalle parole dell’opinionista ha dichiarato apertamente che a suo avviso, Cristiano, non conosce la serietà di Chicco e soprattutto non conosce quanto è furbo Chicco dal momento che sa per certo a cosa va incontro e sa come gestire la sua vita: “Qualcuno mi può fare anche del male alle spalle, però me la vivo io in serenità” ha infatti chiosato Nalli.

Il direttore di Nuovo, Signoretti, ha puntato il dito contro i due sottolineando come ogni coppia la nascita del proprio amore la vive come storia a sé e dunque non si può dare lezioni agli altri: “Non ci sono coppie perché magari sono a casa e si stanno amando mentre voi siete qua in televisioni ad apparire”. Queste affermazioni hanno mandato su tutte le furie l’hairstylist che senza tanti preamboli ha chiosato: “Stai parlando con la mia donna e la difendo” dimostrando di tenere veramente alla professoressa.