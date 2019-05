Pomeriggio Cinque, Cristian Imparato attacca duramente Mila Suarez: "Povero Alex Belli!"

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 21 maggio, la padrona di casa Barbara D’Urso non ha fatto in tempo a salutare Mila Suarez che immediatamente sono volate parole grosse tra lei e Cristian Imparato. I due ex coinquilini della casa del Grande Fratello 16 si sono resi protagonisti di un siparietto tragicomico nel quale è intervenuta anche Ivana Icardi.

Mila sembra essere sempre più sospettosa ma soprattutto al centro del gossip dal momento che dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello per dimentcare la sua storia con Alex Belli, ora è impegnata con i suoi avvocati per scagliarsi contro Francesca De Andrè tacciata di bullismo e razzismo.

Non contenta, Mila, ha approfittato della sua presenza a Pomeriggio Cinque per puntare il dito contro i suoi ex coinquilini che, a suo dire, si divertirebbero a prenderla in giro soprattutto su Instagram. Proprio per questo motivo la modella ha avuto un acceso scontro con Cristian Imparato ed Ivana Icardi.

“Volevo dire loro di vergognarvi, basta dire le cose sui social. Ivana sei la persona più falsa del mondo. Pensavo di entrare nella casa del Grande Fratello invece sono entrata come cappuccetto rosso. Avete una cattiveria assurda, io non ho fatto niente. Anche ieri sul treno, mi stavate prendendo in giro“ ha infatti chiosato Mila serafica. Immediata dunque la reazione del ragazzo prodigio di “Io Canto” che per la disperazione ha deciso anche di alzarsi dalla poltrona sulla quale era seduto in studio.

“Sei un provocatrice, povero Alex Belli che ti ha sopportata. Facciamolo Santo“ ha risposto infatti Imparato mentre Barbara D’Urso ha voluto prendere la parola mettendo la parola fine alla bagarre creata dai suoi ospiti ex gieffini. Mila dal canto suo ha voluto far sentire le sue ragioni mentre Ivana e Cristian continuano a rimanere con le loro idee.