Pomeriggio Cinque, Costantino Vitagliano risponde alle ultime dichiarazioni di Alessandra Pierelli

Costantino Vitagliano, ricordato da tutti come il tronista bello e tenebroso della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata Alessandra Pierelli. La donna, verso la fine del 2018 aveva rilasciato una lunga intervista a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo.

L’ex corteggiatrice infatti durante la chiacchierata con la padrona di casa, si è soffermata moltissimo sul rapporto con il marito Fabrizio Baldassarri, giocatore di poker professionista, dal quale ha anche avuto due bellissimi bambini Daniel e Liam di 7 e 5 anni. “Lui mi ha corteggiata per un anno, è stato bravo. Prima di lui non ho mai conosciuto il vero amore” ha infatti raccontato Alessandra innamoratissima.

L’ex modello dunque, presente nella puntata di ieri 14 gennaio 2019 di Pomeriggio Cinque, dopo aver visto un video del suo passato riguardante la storia d’amore proprio con Alessandra Pierelli ha dichiarato: “Che belle immagini. La capisco, è sposata, ha due figli, ha una storia importante… Quando hai un uomo accanto, giustamente devi dimostrare il tuo amore” ha chiosato l’ex tronista.

Oltretutto Costantino ha voluto svelare che all’epoca il suo non era un innamoramento serio ma solamente una relazione che aveva preso entrambi e che è durata per ben due anni “Dire che era un amore gigante, insomma…”. A questo proposito lo stesso ha anche ammesso di non essere stato di certo un fidanzato modello per Alessandra visto che non le è stato particolarmente fedele.

“Io ho preso in giro il pubblico? Ma perché sempre io! E’ capitato questo colpo di fulmine in una trasmissione bellissima, abbiamo vissuto passioni, alti e bassi, litigi… In quel periodo, poi, io ero una testa calda, facevo tanti tradimenti” ha concluso l’ex tronista. Se oggi Alessandra è felice accanto al marito Fabrizio, Costantino invece al momento è single ma nel 2015 è diventato papà di Ayla, avuta da Elisa Mariani.