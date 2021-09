Pomeriggio Cinque, cambia tutto: i nomi di chi resta con Barbara d’Urso

Da lunedì 6 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione di Pomeriggio Cinque in una versione totalmente rinnovata. Al momento il contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione resterà l’unico impegno per Barbara d’Urso in seguito alla cancellazione di Domenica Live, sostituita da Scene da un Matrimonio e Verissimo, e di Live-Non è la d’Urso.

La trasmissione, negli ultimi tredici anni, ha cambiato più volte e non ha smesso di evolversi, come confermato dalla conduttrice in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Ci sarà una grafica totalmente nuova, lo studio sarà in parte modificato, si apriranno varie finestre sulla realtà e all’informazione e la durata al netto delle pubblicità sarà poco più di 50 minuti.

L’inizio è previsto intorno alle 17,35. Via poltrone e divani, ma comunque al fianco di Maria Carmela d’Urso ci saranno diversi volti conosciuti in studio o in collegamento per commentare gli ultimi fatti di cronaca e stare sul pezzo. L’attualità sarà predominante in questa nuova linea editoriale, come richiesta da Pier Silvio Berlusconi.

Il portale Dagospia ha svelato chi saranno gli opinionisti di Pomeriggio Cinque al fianco di Barbara d’Urso: rimarranno soltanto Eva Grimaldi e Annalia Venezia. Con l’attrice di fiction Mediaset di grande successo la conduttrice ha un rapporto di amicizia pura e vera, tanto che è stata un’ospite ricorrente dei suoi programmi negli ultimi anni anche con la moglie Imma Battaglia.

Venezia, invece, è un’altra amica personale della conduttrice, è una giornalista e fa parte del gruppo Panorama. Nonostante il ridimensionamento evidente rispetto agli anni precedenti, Barbara d’Urso è pronta a tornare in prima serata. Questo dovrebbe avvenire nella seconda parte della stagione televisiva 2021-2022.

Al momento i dettagli restano top secret, ma Canale 5 ci sta lavorando. Sicuramente si tratterà di un format di intrattenimento. Non è chiaro se il progetto in questione potrebbe essere una nuova edizione de La Talpa o qualcos’altro cucito addosso a lei.