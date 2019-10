Pomeriggio Cinque, Biagio D’Anelli attacca Giorgio Tambellini: "È un vigliacco"

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, andata in onda nella giornata del 29 settembre, abbiamo avuto il primo assaggio della lite tra Giorgio Tambellini e Biagio D’Anelli. L’ex concorrente del “Grande Fratello 11” ha accusato il toscano di aver tradito Francesco De Andrè durante la sua esperienza nel reality show, invitandolo a dire tutta la verità.

Giorgio Tambellini, dopo tante insistente da parte di Biagio D’Anelli, confessa di aver tradito Francesca De André solamente con un bacio, senza quindi nessun rapporto intimo. In questa circostanza interviene anche Barbara D’Urso, sottolineando che un semplice bacio equivale a un tradimento.

ll nuovo attacco di Biagio D’Anelli

A “Pomeriggio Cinque“, Biagio D’Anelli con l’assenza di Giorgio Tambellini negli studi, prova nuovamente a spiegare questo presunto tradimento. Inizialmente anche Barbara D’Urso pare dar ragione al suo opinionista, poiché non crede che in quei venticinque minuti ci sia stato solamente un semplice bacio.

Biagio D’Anelli sulla questione tra Francesca De André e Giorgio dichiara: “La De André l’11 giugno mi manda un messaggio con scritto ‘Ti ringrazierò in puntata per avermi fatto aprire gli occhi’. Dopo due mesi mi vogliono querelare. Entrambi si sono convinti che ci sia un complotto perchè Giorgio è un vigliacco, ed i vigliacchi fanno così. Lui per pulirsi la coscienza mi accusa. Se era uomo andava dalla sua donna e le diceva la verità”. Successivamente Biagio rivela che Francesca non deve stare con Giorgio poiché la danneggia.

Emanuela Tittocchia, l’ex compagna di Biagio D’Anelli, non pare essere convinta dalle sue dichiarazioni. Secondo l’attrice ci sarebbe un complotto dietro a questa storia, poiché secondo lei Biagio e Fabrizia De André dovevano aspettare l’uscita di Francesca dalla Casa per dirle come stavano le cose.

Le dichiarazioni però non convincono Biagio D’Anelli, poiché per lui Francesca De André, dopo aver accettato di partecipare al Grande Fratello 16, è diventata un personaggio pubblico. Negli studi di “Pomeriggio Cinque” è presente Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo TV”, che vuole ancora spezzare una lancia a favore di Giorgio Tambellini.