Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso torna e commette una gaffe imbarazzante

Barbara d’Urso è tornata. Si è tanto parlato di lei, del ridimensionamento a cui è stata sottoposta, della perdita della domenica pomeriggio, insomma se ne sono dette di tutti i colori. Lei è intervenuta, ha spiegato e adesso è ripartita. Pomeriggio Cinque è tornato ufficialmente in onda, lunedì 6 settembre. Diverse novità sono state apportate, a partire dallo studio.

Barbarella è tornata più carica che mai, tanto che è partita subito col botto e no, il riferimento non è allo share, ma a una gaffe imbarazzante di cui si è subito resa protagonista. Andando con ordine, il nuovo Pomeriggio Cinque dedica ampio spazio alla cronaca e l’attualità e quale argomento migliore se non i vaccini. In questo periodo, vaccino si vaccino no tiene banco.

Nel salotto d’Ursiano si discuteva dello stesso argomento per il quale si discute ormai da tempo: l’obbligo vaccinale. Introducendo la tematica, la d’Urso ha commesso una gaffe grossa. “Obbligo vagin…sì, ecco, lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici“, questo è quello che si è lasciata sfuggire la conduttrice campana in diretta.

L’imbarazzo in studio era palpabile, a tutti gli ospiti di Barbara glielo si leggeva in faccia. Insomma un momento che sarà ricordato, ma come la stessa d’Urso ha ammesso, può capitare a tutti. Pomeriggio Cinque è tornato con una nuova veste, niente più gossip nè siparietti trash, ma solo tanta tanta attualità, cronaca e politica. In studio sono arrivati due tavoli e la puntata è partita.

Tante novità e anche una gaffe, per questa prima puntata di Pomeriggio Cinque. La d’Urso è ripartita e per l’occasione non si è fatta mancare nulla o quasi. Non ha voluto rinunciare al suo saluto “col cuore” ma d’altronde possiamo definirlo un suo marchio di fabbrica. Con la puntata andata in onda, si è subito compreso il messaggio forte e soprattutto chiaro che Mediaset ha voluto lanciare.