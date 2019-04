Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso svela la verità sulla presunta bestemmia di Morgan a "Live-Non è la D’Urso"

Barbara D’Urso, presente come sembre con la trasmissione Pomeriggio Cinque, non ha perso tempo e ha voluto parlare della puntata di “Live-Non è la D’Urso” in onda mercoledì 3 aprile 2019. Purtroppo da ieri sera le testate giornalistiche e i giornali di gossip non fanno altro che parlare della presunta bestemmia di Morgan durante la sua ospitata da Carmelita.

A raccontare la verità in merito ci ha pensato la stessa D’Urso che nella puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 4 aprile 2019 ha voluto specificare ai suoi numerosi telespettatori di non essersi accorta di nulla e di essere venuta a conoscenza della notizia solamente in mattinata. In maniera molto schietta e sincera dunque la conduttrice di “Live-Non è la D’Urso” ha voluto rispondere a tutti coloro i quali hanno sollevato dubbi.

“C’è chi ama montare polveroni contro di me, io osservo tutto e sono andata a vedere il pezzo per vedere se io avessi sbagliato, quando Morgan ha detto una bestemmia, se l’ha detta, e perché io non l’ho fermata” ha infatti chiosato Carmelita che immediatamente dopo ha voluto anche mandare in onda il video incriminato affinchè tutti i presenti vedessero quanto successo.

Dopo aver visionato il video, la stessa D’Urso è voluta ritornare sull’argomento chiarendo una volta per tutte la situazione ma soprattutto spiegando esattamente cosa è successo durante la sua intervista e la domanda fatta da Ivan Cattaneo a Morgan. “Come avete visto, lui aveva le mani davanti e ha detto una cosa tra se e sé. A me sembra porco giuda ma non ha importanza, ha importanza che qualunque cosa sia stata era tra se e sè ed era impossibile per me accorgermene” ha spiegato la D’Urso.

La conduttrice oltretutto non ha voluto giustificarsi ma da persona coerente e soprattutto credente se fosse stata una bestemmia e l’avesse sentita avrebbe sicuramente ripreso Morgan. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia ma soprattutto se Marco Castoldi dirà la sua verità in merito.