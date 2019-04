Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso svela il ruolo di Guendalina Canessa nella casa del Grande Fratello 16

Lunedì 29 aprile 2019 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16 nella quale abbiamo visto moltissime novità e colpi di scena. Sicuramente una di queste è stata l’entrata nella casa di Cinecittà di una nuova concorrente ovvero Guendalina Canessa che, non ha perso tempo, e si è lettaralmente scagliata contro la sua rivale Francesca De Andrè.

Il confronto tra le due signore ha mandato in visibilio i telespettatori affezionati al programma ma anche moltissimi utenti che immediatamente si sono riversati sui social per commentare l’incontro. Molti si sono anche chiesti il perchè dell’entrata nella casa di Cinecittà di Guendalina come concorrente visto anche che la stessa ha partecipato al reality ben ormai 12 anni fa.

E’ stata invece Barbara D’Urso a rivelare il motivo durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 30 aprile e dove ha spiegato che il ruolo della Canessa è stato paragonato a quello di Alberico Lemme, uscito a furor di popolo durante la puntata di lunedì. Guendalina quindi dovrebbe avere delle indicazioni precise proprio dal Grande Fratello stesso per rimanere all’interno del reality.

L’ex gieffina sicuramente è entrata nella Casa come “Disturbatrice ufficiale” e il suo compito sarà quello di interagire con i coinquilini dando loro del filo da torcere. In questo sembra esserci già riuscita visto l’atteggiamento e il botta e risposta avuto durante la puntata di lunedì 29 aprile con la rivale Francesca De Andrè con la quale se ne sono dette di ogni.

Ancora sconosciute le sorti dell’ex moglie di Daniele Interrante e dunque non ci resta che attendere per saperne di più. Forse Guendalina verrà eliminata tramite un televoto lampo oppure rimmarrà nella casa fino alla fine, questo Barbara non lo ha rivelato ma sicuramente i telespettatori ne vedranno delle belle sempre che la Canessa e la De Andrè non facciano pace.