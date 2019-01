Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso svela i quattro concorrenti nip de "L’Isola dei Famosi"

In questi giorni i social ufficiali de “L’Isola dei Famosi” stanno confermando i concorrenti che faranno parte del cast del reality show di Canale 5. Per il momento i nomi sicuri sono: Marina La Rosa, Paolo Brosio, Jo Squillo, Marco Maddaloni, Viktorija e Virginia Mihajlovic, Aaron Nielsen, e l’attore Kaspar Capparoni.

A questa lista, non ancora completa, si aggiungeranno anche altri concorrenti. Infatti, anche quest’anno, c’è una nuova edizione di “Saranno Isolani“, dove nella scorsa edizione dieci concorrenti si sono sfidati per aggiudicarsi un posto nel reality show ambientato in Honduras.

I nip che parteciperanno al reality show

Barbara D’Urso, in esclusiva, durante la puntata di “Pomeriggio Cinque“, ha confermato i quattro nomi che sbarcheranno in Honduras per partecipare a “L’Isola dei Famosi: “Qui dentro ci sono i nomi dei quattro scelti dal pubblico che andranno sull’Isola dei Famosi. Partiranno Yuri Rambaldi, John Vitale, Alice Fabbrica e Giorgia Venturini che domani saranno qui in diretta in trasmissione”

A confermare questi quattro nomi c’è anche la pagina ufficiale Instagram de “L’Isola dei Famosi”, in cui sembra rivelare che solamente uno di essi diventerà un concorrente a tutti gli effetti: “Il destino dei partecipanti di Saranno Isolani è compiuto! Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha annunciato l’esito del televoto! A partire per l’Honduras saranno Yuri, John, Alice e Giorgia. Chi tra loro diventerà un concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi?”.

Quindi grazie a Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque avremo la possibilità di conoscere meglio i quattro nip che possono sbarcare a “L’Isola dei Famosi“. Per loro questa è una opportunità davvero molto importante, poiché potrebbero convincere il pubblico di Canale 5 a votarli e farli diventare ufficialmente naufraghi.