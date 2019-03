Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso su Fabrizio Corona: "Mi chiederà scusa in diretta"

In questi giorni sul web è circolata la voce di una possibile ospitata di Fabrizio Corona nella sua trasmissione di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso“. Ad alimentare questi gossip ci ha pensato proprio l’ex “Re dei Paparazzi“, che con una storia su Instagram rivela di essere impegnato nella giornata del 13 marzo alle ore 21:30.

Questa notizia ha fatto scalpore poiché il rapporto tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso non è dei migliori. Infatti, il tutto venne deteriorato quando il personaggio televisivo italiano prese la foto del figlio della conduttrice mettendolo in prima pagina di un noto settimanale, facendo credere ai lettori che aveva in mano uno spinello.

La possibile riappacificazione

Fabrizio Corona sembra essere però cambiato da quando gli autori de “L’Isola dei Famosi” hanno mandato in onda la sua clip mentre dava del “cornuto” a Riccardo Fogli. Infatti l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, in una conferenza stampa avvenuta nei giorni successivi, ha dichiarato di essersi pentito per aver registrato quella clip per il cantante.

La presentatrice, durante l’ultima diretta di “Pomeriggio Cinque“, ha confermato che l’ex fotografo dei vip sarà uno degli gli ospiti della prima puntata. “Verrà a chiedere perdono. Ho accettato di averlo in trasmissione solo perché ha insistito e vuole chiedermi pubblicamente scusa per gli attacchi a me e alla mia famiglia. Io non me ne sono mai occupata per due anni. Da diverso tempo voleva incontrarmi e chiedermi scusa, l’ha fatto tramite il Corriere della Sera ma lo farà in diretta. Perché in diretta sono stata offesa, e in diretta televisiva mi chiederà scusa”.

Gli ospiti della prima puntata non finiscono qui. Infatti, come annunciato da Barbara D’Urso nei giorni scorsi, in studio ci saranno Heather Parisi, Al Bano Carrisi insieme alla sua ex Loredana Lecciso ed i loro figli. Infine, nella trasmissione è presente anche Thomas Markle, fratellastro di Meghan, moglie, del principe Henry, duca di Sussex.