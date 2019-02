Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso su Amici: "Ci sono dei maestri che massacrano i ragazzi"

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’Urso ha confessato di guardare il talent show di “Amici di Maria De Filippi“. La “Dottoressa Giò” dichiara che, mentre si prepara per affrontare la diretta, guarda sempre il daytime della trasmissione, che va in onda su Real Time.

La conduttrice ha toccato questo argomento per un motivo ben preciso. Negli studi di Pomeriggio Cinque si è parlato del disegno di legge in cui vogliono obbligare le radio a mandare in onda una canzone italiana ogni tre. Uno dei tanti motivi di questa iniziativa sarebbe quella di non oscurare i talenti del nostro paese e aiutarli a farli emergere nel miglior modo possibile.

Barbara D’Urso parla di Amici

La “Carmelita“, durante la trasmissione, ha voluto sottolineare che Barbara D’Urso, grazie alla sua trasmissione che porta avanti da quasi 18 anni, è una delle poche in Italia che crede nei giovani talenti. Infatti, nel suo programma, sono usciti dei nomi molto importanti come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Stash dei “The Kolors“. In questa lista vanno aggiunti anche i nomi di Marco Carta e Valerio Scanu, che hanno vinto il Festival di Sanremo rispettivamente nel 2009 e 2010.

In questa circostanza però Barbara D’Urso ha voluto criticare il comportamento di uno dei maestri nei confronti di Alessandro Casillo: “Ad Amici ci sono dei maestri che massacrano i ragazzi che poi, inevitabilmente, escono dei talenti. Oggi c’era Rudy Zerbi che ha trattato un ragazzo che doveva cantare… mamma mia!”

Rudy Zerbi, solamente pochi giorni fa, ha ridotto letteralmente in lacrime Alessandro Casillo per aver rifiutato una canzone: “Non capisco perché non ti piaccia Certe notti. Una canzone che io ti ho suggerito per valorizzarti. Questa è considera la canzone più bella di Ligabue ed è una canzone attuale; una canzone di una storia generazionale che abbiamo vissuto”.