"Pomeriggio Cinque", Barbara D’Urso smentisce la chiusura di "Domenica Live"

Negli ultimi giorni si sta parlando sempre più frequentemente di una possibile chiusura del talk show di Canale 5 “Domenica Live“. Come riportato dal sito Dagospia i vertici Mediaset non sarebbero per nulla felici di alcuni comportamenti tenuti dalla D’Urso e le ultime gaffe solamente avrebbero accelerato la chiusura per la prossima stagione televisiva.

Al suo posto, come sempre riportato dal sito diretto da Roberto D’Agostino, si starebbe lavorando a un format nuovo per la domenica con cui provare a dare nuovamente filo da torcere a Mara Venier. A Mediaset comunque non mancano le conduttrici femminili, siccome Adriana Volpe ed Elisa Isoardi sono passate da poco sotto la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi.

La smentita di Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, precisamente nella parte iniziale della trasmissione andata in onda nella giornata del 7 maggio, la conduttrice ha voluto parlare delle ultime voci uscite sul web. Ovviamente la D’Urso non menziona in maniera diretta di queste voci, ma fa comunque intendere che ci saranno altre puntate sia in questo periodo che per il prossimo anno televisivo.

Ecco le parole di Barbara D’Urso riportate dal sito “Biccy”: “È il quattordicesimo 7 maggio che passo insieme a voi. Domenica avrò 24 anni e due giorni… una cosa incredibile! Grazie dell’amore che avete dimostrato anche ieri. Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto ‘Domenica Live’. Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima per domenica prossima”.

Che si tratti di una smentita vera oppure no non è dato saperlo, ma durante la diretta Barbara D’Urso è sembrata abbastanza convinta dalle sue dichiarazioni. Tuttavia le ultime indiscrezioni continuano a riportare di una chiusura imminente di “Domenica Live” per far spazio ad altri conduttori, con la D’Urso che rimarrebbe solamente al timone di “Pomeriggio Cinque”.