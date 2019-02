Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: "Silvio Berlusconi mi ha corteggiata"

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda nella giornata del 25 febbraio, la padrona di casa, Barbara D’Urso conferma di essere stata corteggiata dal cavaliere del lavoro Silvio Berlusconi. La notizia viene svelata durante lo spazio della trasmissione in onda su Canale 5 dedicata al gossip.

In questo spazio di trasmissione si è chiacchierato dell’argomento della castità. Vittorio Sgarbi, uno degli ospiti di questa ultima puntata, ha voluto immediatamente stuzzicare la conduttrice, riportando in auge una vicenda che in passato ha fatto parlare molto. Il critico d’arte chiede alla “Dottoressa Giò” della sua presunta storia con Silvio Berlusconi.

Le parole di Barbara D’Urso

In questa maniera Vittorio Sgarbi lancia la frecciatina alla conduttrice di “Pomeriggio Cinque”: “Tu mi hai detto che non l’hai mai data neanche a Berlusconi. Sbaglio? Per carità, hai fatto benissimo. Prova di grande rigore morale, ma può essere anche sinonimo di temperatura sessuale debole. Ah, non lo è? Ce l’hai forte allora”.

La “Barbarella” rimane basita dalle sue dichiarazioni, ma poi dichiara: “Non sono io che ho divulgato di aver avuto una storia sentimentale con il presidente Berlusconi, ma è stato lui che l’ha voluto divulgare peraltro in diretta davanti a me tempo fa. E’ vero: anni fa, il dottor silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola e anche lui era molto giovane, ma io non ho mai accettato la sua corte perchè in quel periodo lui era sposato. Lui è stato un gran signore, elegantissimo e ora si diverte a raccontarlo in giro dopo quarant’anni”.

L’argomento di castità aveva come protagonista anche Vittorio Sgarbi. Il critico infatti, durante l’intervista del giornalista Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera, ha dichiarato di non far l’amore con la sua storica fidanzata dal 1999. In questa circostanza ha ammesso che la sua donna non ne sente l’esigenza di farlo.