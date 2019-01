Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso rivela ultime news sul caso Monte: "Eva Henger interrogata per 3 ore in Procura"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show pomeridiano di Canale 5 “Pomeriggio Cinque“, la conduttrice Barbara D’Urso è ritornata sulla querela fatta da Francesco Monte a Eva Henger – annunciata durante l’ultima puntata di “Domenica Live” – per le accuse mosse dall’ex pornostar e naufraga circa alcuni comportamenti illeciti – a suo dire – assunti dall’ex tronista durante una fase di pregioco nella scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi”.

L’ex naufrago nonché ex gieffino Francesco Monte sembra aver mantenuto la promessa fatta, cioè quella di denunciare la sua collega naufraga Eva Henger per diffamazione, rigettando quindi tutte le accuse mosse contro di lui durante una diretta televisiva dall’Honduras, poi continuate nel corso delle puntate successive del programma, ed oggetto anche di accurati approfondimenti da parte del tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”.

Eva Henger interrogata in Procura

Fino a qualche tempo fa sembrava che la questione dello scandalo del cannagate a “L’Isola dei Famosi” dopo tanto clamore fosse caduta nel dimenticatoio, invece con una tempistica davvero molto curiosa ed in contemporanea con l’inizio della nuova edizione del reality show si torna a parlare di quella pagina trash e davvero molto triste della televisione italiana.

Lady Cologno, si sa, è sempre sul pezzo, dunque durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” ha aggiornato i telespettatori circa le ultime novità della querelle tra la Henger e Monte dicendo: “La Henger è stata interrogata in procura a Roma per tre ore“. L’ex naufraga aveva già annunciato durante la sua ultima ospitata a “Domenica Live” di avere ulteriori prove a suo favore, cose che non ha potuto mostrare prima a causa del contratto che la legama a Magnolia.

Durante l’incontro con le forze dell’ordine la Henger avrà sicuramente depositato ulteriori documenti e prove contro Francesco Monte, reo – a suo dire – non solo di aver comprato e fumato delle sostanze illecite in una fase di pregioco in Honduras, ma di aver messo in pericolo con il suo comportamento anche gli altri concorrenti.

Il dubbio che sorge spontaneo oggi in molti telespettatori è se Francesco Monte con la sua querela abbia in realtà fatto un clamoroso autogol, ma siamo certi che di lui e di questa vicenda si continuerà a parlare ancora per molto.