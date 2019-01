Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso rivela il motivo per il quale non nomina mai Tina Cipollari

Barbara D’Urso, presente come ogni giorno nella sua trasmissione Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda ieri 24 gennaio 2019 ha avuto il piacere di ospitare Antonio Zequila e Chicco Nalli. Quest’ultimo, come ben sappiamo, è l’ex marito dell’opinionista eccentrica di Uomini e Donne Tina Cipollari corteggiata e ammirata proprio dal Zequila.,

Chicco e Antonio infatti, a tal proposito, qualche mese fa si sono resi protagonisti di un diverbio molto acceso nel parterre di Carmelita e ieri hanno colto invece l’occasione per mettere la parola fine alle discussioni stringendosi la mano in segno di pace. Davanti a questo momento di riconciliazione, la padrona di casa Barbara D’Urso non ha potuto fare a meno di sorridere per la felicità prendendo anche la palla al balzo per dire la sua in merito all’opinionista.

Carmelita infatti ha spiegato al pubblico presente in studio ma anche da casa che, finora, non ha mai voluto sbilanciarsi su Tina Cipollari ma finalmente, nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri ha deciso di essere sincera. “Sapete che Chicco è l’ex marito di Tina…Io non la nomino mai perchè la amo troppo…Ogni volta che parlo di lei mi vengono gli occhi a cuore…” ha infatti chiosato la conduttrice che sembra dunque tenere moltissimo alla Vamp.

Dello stesso avviso sembra essere anche Chicco Nalli il quale, senza tanti preamboli, ha asserito di provare ancora dei sentimenti molto forti nei confronti della sua ex moglie. “Tina è la persona che ho amato e continuo a volere bene a livelli pazzeschi…” ha infatti dichirato l’hairstylist che sembra non rassegnarsi alla nuova vita di Tina.

La Vamp infatti, come riporta il settimanale Nuovo in edicola oggi 25 gennaio 2019, sembra essere stata paparazzata in giro per Firenze con il suo Vincenzo Ferrara intenta a guardare le vetrine delle agenzie immobiliari. Forse i due stanno cercando casa per iniziare una convivenza insieme visto anche che la stessa ha dichiarato di essere pronta per un nuovo matrimonio.