Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ritornerà a settembre: l’indiscrezione

Negli ultimi anni si è parlato molto di un rapporto ormai incrinato tra Barbara D’Urso e Mediaset. Le prime incomprensioni sono nate verso l’inizio del 2020, quando la rete ha rivelato il suo desiderio di cambiare il tipo di informazione per i suoi rotocalchi, tra cui entrato in questa categoria “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“.

I programmi sono diventati quindi meno “D’ursiani”, meno legati al trash e più seri, ove si è messo sempre in primo piano l’informazioni e le notizie di cronaca e meno il gossip. Solamente nell’ultimo periodo la rete sembra aver fatto un passo indietro concedendo sia a Barbara D’Urso che Federica Panicucci con “Mattino Cinque” maggiore spazio legato alla cronaca rosa.

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Barbara D’Urso

Pier Silvio Berlusconi pare, nonostante gli ascolti non stanno sorridendo alla Barbarella siccome sta perdendo spesso con la concorrenza di Rai 1, di confermare la conduttrice per un’altra stagione. La notizia viene riportata da “Gossip e Tv“: “Con ogni probabilità la 65enne partenopea, da settembre, sarà di nuovo al timone di ‘Pomeriggio Cinque’ (l’ufficialità arriverà tra qualche settimana, quando ci sarà la presentazione dei palinsesti). Andrà in onda, come al solito, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17.30 circa”.

Per gli altri programmi della D’Urso invece il discorso è totalmente diverso. Il reality show de “La pupa e il secchione” potrebbe essere cancellato o al massimo affidato a una nuova conduttrice, poiché Mediaset non è rimasta per nulla soddisfatta dai bassi ascolti registrati dal suo programma.

Tra l’altro “Pomeriggio Cinque” dovrebbe essere la sua trasmissione, poiché a oggi non si starebbe discutendo del ritorno di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”. Infine, sul capitolo legato al contratto, sempre “Gossip e Tv” ci tiene a precisare che: “Con Mediaset ha firmato fino a dicembre, ma, vista la lunga collaborazione alle spalle, laddove ci sia una comunione di intenti tra l’azienda e la conduttrice (e al momento sembra esserci), facilmente si troverà una quadra“.