Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso replica al sindaco di Bacoli: "Io non denigro il sud"

Non c’è pace per la conduttrice Barbara D’Urso, che nelle ultime settimane è sempre più nella lista nera di tante persone. Diverse polemiche l’hanno travolta – come la raccolta firme per bloccare i suoi programmi, dopo che ha recitato “L’Eterno Riposo” in televisione insieme a Matteo Salvini – attacchi provenienti da ogni dove e alla lista infinita si è aggiunto Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, cittadina nel napoletano.

Tutto ha preso il via quando quattro persone sono state multate perché passeggiavano, incuranti delle regole di restrizione imposte a causa del coronavirus, sulla spiaggia. Ciò ha portato i collaboratori della D’Urso a contattare il primo cittadino di Bacoli per poter commentare insieme la faccenda. Della Ragione però non ha gradito e su Facebook si è lasciato andare ad uno sfogo nel quale parla di stereotipi e denigrazione.

La conduttrice però non ha perso occasione e ha prontamente replicato al sindaco. Difatti durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda il 7 aprile, Barbara ha commentato la questione sollevata e ha ammesso: “Questa mattina ho letto la rassegna stampa che mi riguarda e ho visto alcuni siti che pur di ottenere visualizzazioni mettono nei titoli il mio nome. Sono contenta se servo a fare più click e visualizzazioni ma io non sapevo niente di questa storia di Bacoli“.

La D’Urso ha confessato che si è trattato di un fraintendimento e ha poi aggiunto: “Amo tutta l’Italia, in particolare il sud che non denigro. Io sono napoletana. Non conosco personalmente il sindaco di Bacoli ma lo invito a parlare senza problemi della sua città“. Infine la conduttrice ha invitato Della Ragione ad intervenire in una delle sue trasmissioni per poter argomentare della sua città, e chissà che il primo cittadino di Bacoli non accetti l’invito della D’Urso.

Barbara ha inoltre puntualizzato che l’intento era quello di partire con il commentare un caso di attualità, come quello di trasgredire le regole in un momento delicato per tutti e poi passare a parlare del progetto di solidarietà che si sta portando avanti a Napoli. Ne è nata una polemica che a detta della conduttrice è solo un fraintendimento.