Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso potrebbe far entrare Daniele Interrante nella Casa del Grande Fratello

La conduttrice del Grande Fratello Nip, Barbara D’Urso, sta pensando di allargare ulteriormente la lista dei concorrenti che fanno parte del reality show. Il programma, in onda su Canale 5 ogni lunedì, sta avendo un ottimo successo, e non va per nulla escluso che Mediaset stia pensando ad allungare la trasmissione per qualche altra settimana.

Durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, si è parlato molto delle vicende capitate sia all’interno della Casa per tutta la settimana che dei momenti più importanti della terza diretta del GF. Gli argomenti trattati sono svariati, ma ha voluto soffermarsi soprattutto sullo “scontro” tra Francesca De André e Guendalina Canessa.

L’idea di Barbara D’Urso

Come ben sappiamo, Francesca De André e Guendalina Canessa sono ai ferri corti a causa di Daniele Interrante. Infatti, entrambi hanno avuto una relazione con l’opinionista dei salotti della D’Urso. Proprio durante l’ultima diretta del Grande Fratello si sono rese protagoniste di uno scontro definito “trash” da molte persone, a causa dei toni utilizzati per tutto il loro confronto.

Però la situazione da parte di entrambe sembra essersi calmata. Infatti, durante una chiacchierata in giardino con Mila Suarez, la De André ammette di voler posare l’ascia di guerra per dare il buon esempio a Chloe Interrante, la piccola figlia di Daniele. Guendalina, che si è aggiunta in seguito nel discorso, chiede scusa alla figlia di Cristiano per essersi presentata in maniera incattivita durante il confronto.

Tuttavia Barbara D’Urso sta pensando, insieme ai propri autori, di riaccendere nuovamente gli animi tra le due. Per farlo, vuole un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello: “E se entrasse Daniele? Magari butto dentro Daniele!”. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma l’ex tronista di “Uomini e Donne” potrebbe entrare nel reality show con lo stesso ruolo di Guendalina, cioè da “disturbatore ufficiale”.