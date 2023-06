Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso parla del suo futuro in tv

In queste settimane si è parlato sempre più spesso del futuro legato a Barbara D’Urso. Come riportato dal sito “Tv Blog” la conduttrice avrebbe deciso inizialmente di non rinnovare il contratto con Mediaset, viene infatti sottolineato che il suo futuro potrebbe essere legato anche ai servizi di streaming tra cui, per citarne uno, Netflix.

In merito a queste voci però il blog diretto da Davide Maggio ci ha voluto mettere una pezza affermando che, se da una parte c’è davvero un fondo di verità in merito al non rinnovo di Barbara D’Urso, comunque nelle intenzioni sia della Barbarella che di Mediaset ci sarebbe il desiderio di restare insieme.

Ad aver frenato gli accordi sarebbe stata la richiesta della conduttrice di condurre un programma in prima serata su Canale 5, proposta immediatamente rifiutata dalla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi. L’addio immediato comunque non è plausibile neanche per motivi contrattuali, poiché la D’Urso è legata con Mediaset fino al mese di dicembre del 2023.

Barbara D’Urso parla del suo futuro televisivo

Nel corso dell’ultima diretta di “Pomeriggio Cinque”, andata in onda nella giornata del 2 giugno su Canale 5, la conduttrice ha voluto dapprima ringraziare tutto il suo staff: “Come faccio ormai da 15 anni, vi saluto insieme a tutti i nostri inviati, i nostri autori e tutto lo studio che è qua. Qui siamo pochi ma con tanto amore. Io vi ringrazio di tutto quello che ci avete dimostrato quest’anno. Con tutto l’amore che io metto e che loro mettono. Grazie davvero. A voi che mi seguite da sempre e per sempre”.

Successivamente, anche probabilmente per smentire le ultime voci piovute sul proprio conto nelle ultime settimane rassicurando così i propri fan: “Il mio cuore è vostro anche per tutta quest’estate. Prima dei miei figli, poi della piccolina e poi vostro. Ci vediamo a settembre ovviamente“.