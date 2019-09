Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso nei guai: dopo Corona la denuncia di un nuovo vip

La celebre conduttrice televisiva Barbara D’Urso è nuovamente al centro di una bufera mediatica, poiché dopo il post dell’avvocato di Fabrizio Corona, sulla coduttrice e Mediaset si scatena l’ira di Angela Cavagna, l’ex showgirl che è stata pesantemente apostrofata da Orlando Portento durante una recente puntata di “Pomeriggio Cinque”.

L’ex marito della Cavagna ospite nel salotto del celebre talk show pomeridiano di Canale 5, ha tuonato contro l’ex moglie, che a suo dire, gli avrebbe portato via tutto, lasciandolo senza nulla, per poi ricostruirsi una vita al fianco di un nuovo compagno a Tenerife.

Più di una volta Portento, conosciuto ai più per essere l’uomo delle “cammellate” e del “triccheballache” durante la trasmissione è andato in escandescenza, lanciando perfino delle offes molto pesanti alla Cavagna, tali da richiedere il pronto intervento della D’Urso.

Nuova denuncia contro Pomeriggio Cinque

C’era da immaginare che le dichiarazioni di Orlando non sarebbero piaciute ad Angela Cavagna, che nelle ultime ore ha annunciato tramite un post su Instagram di avere intenzione di querelare oltre al marito anche i responsabili del programma, in tal senso le sue parole: “Dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano Pomeriggio 5′ giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per Calunnia, diffamazione, danni morali e personali nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo“.

Nuovi guai quindi per la conduttrice partenopea che proprio nei giorni scorsi ha dovuto incassare un altro duro colpo, stavolta proveniente dall’avvocato di Fabrizio Corona, che è stato ripreso dalle telecamere Mediaset mentre partecipava ad una iniziativa benefica in carcere; immagini che poi sarebbero state mandate in onda senza alcuna autorizzazione, pregiudicando così lo stato psicofisico dell’ex re dei paparazzi, così come potenzialmente il suo percorso giudiziario.